Donald Trump publicó un video que muestra a Barack y Michelle Obama como monos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió este jueves un video creado con inteligencia artificial de tinte conspirativo vinculado al proceso electoral de 2020, en el que se muestra al expresidente Barack Obama y a su esposa Michelle como monos, lo que desató un fuerte rechazo de referentes centrales del Partido Demócrata.

La publicación de Donald Trump que muestra a Barack y Michelle Obama como monos

El material audiovisual, publicado en la cuenta del mandatario estadounidense de la red social Truth Social, concluye con una escena que dura apenas un instante, en la que los rostros de los Obama aparecen superpuestos sobre cuerpos de monos, en un entorno tropical con palmeras. Durante esa secuencia se escucha la canción del grupo The Tokens, “The Lion Sleeps Tonight”.

El video retoma versiones desacreditadas sobre la firma Dominion Voting Systems, a la que se vuelve a señalar como responsable de haber intervenido en el recuento de votos para perjudicar a Trump en las elecciones presidenciales de 2020.

Hasta las primeras horas de la mañana de este viernes, la publicación acumuló miles de “me gusta” dentro de la plataforma del presidente. Hasta el momento, Barack y Michelle Obama no emitieron declaraciones públicas en relación con el contenido difundido.

Condenas del Partido Demócrata por la publicación de Donald Trump sobre los Obama

Tras conocerse el video, distintos dirigentes y funcionarios demócratas expresaron su repudio. Desde la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom —considerado un eventual postulante presidencial para 2028 y uno de los opositores más visibles de Trump— cuestionaron de manera directa la publicación.

“Comportamiento asqueroso por parte del presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora”, escribió la cuenta oficial de prensa de Newsom en la red social X, junto a un mensaje replicado desde la cuenta “Republicanos contra Trump”.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, repudió el video de Donald Trump: "Comportamiento repugnante"

Ben Rhodes, ex asesor principal de seguridad nacional durante la presidencia de Obama y uno de sus colaboradores más cercanos, también se manifestó en contra del video. “Dejen que a Trump y a sus seguidores racistas los atormente la idea de que los estadounidenses del futuro considerarán a los Obama como figuras queridas, mientras que a él lo verán como una mancha en nuestra historia”, publicó en la misma plataforma.

Ben Rhodes crticó el video publicado por Donald Trump que muestra a Barack y Michelle Obama como monos

Barack Obama, primer presidente afroamericano de Estados Unidos, respaldó durante la campaña electoral de 2024 a la candidata demócrata Kamala Harris, quien compitió contra Trump en esa elección.

La inteligencia artificial en la estrategia comunicacional de Donald Trump

Durante el primer año de su segundo período al frente de la Casa Blanca, Trump profundizó la difusión de imágenes y videos producidos mediante inteligencia artificial en Truth Social y en otros espacios digitales, con piezas orientadas tanto a su autopromoción como al ataque contra figuras opositoras.

La Casa Blanca y organismos dependientes del Ejecutivo, entre ellos el polémico Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), también utilizaron este tipo de recursos visuales en contenidos de carácter propagandístico.

En 2025, el presidente había divulgado un video generado por inteligencia artificial en el que Barack Obama aparecía detenido dentro del Despacho Oval y luego tras las rejas, vestido con un uniforme carcelario de color naranja.

Trump también compartió un clip elaborado con esta tecnología que mostraba al líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries —quien es afroamericano— con un bigote postizo y un sombrero de estilo mexicano. Jeffries calificó esa imagen como racista.

Desde su retorno a la Casa Blanca, Trump recibió cuestionamientos de sus adversarios por impulsar una ofensiva contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Por ejemplo, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) denunció recientemente a la empresa Nike por una presunta “discriminación laboral” contra trabajadores blancos.

Entre las primeras medidas adoptadas por el presidente está la eliminación de todos los programas de DEI dentro del gobierno federal, incluidas las iniciativas de diversidad en las Fuerzas Armadas, que Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, definieron como “woke”.

Esa determinación también derivó en el retiro de fondos para bibliotecas y museos bajo órbita federal que abordaban la extensa historia de la discriminación racial en Estados Unidos.

Las políticas federales contra la discriminación surgieron al calor del movimiento por los derechos civiles de la década de 1960, liderado en gran medida por la comunidad afroamericana, en su reclamo por igualdad y justicia tras siglos de esclavitud, abolida formalmente en 1865, y de posteriores prácticas institucionales de segregación.

