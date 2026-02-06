"Donald Ahorro": Trump lanzó una web que vende medicamentos más baratos en EE.UU.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, presentó una página web con su nombre a través de la cual se pueden comprar diferentes medicamentos con importantes descuentos, un tema muy importante en su país, donde esta clase de productos están considerados entre los más caros del mundo. “A partir de esta noche, decenas de los medicamentos recetados más utilizados estarán disponibles con descuentos drásticos para todos los consumidores”, aseguró el mandatario en la Casa Blanca este jueves.

De acuerdo al presidente, las rebajas que ofrece en "TrumpRx" llegan a más del 80% del precio actual, gracias al acuerdo que logró firmar con una decena de laboratorios farmacéuticos de primer nivel. “Los estadounidenses han estado pagando durante mucho tiempo los precios de medicamentos más altos en cualquier parte del mundo... el pueblo estadounidense estaba, en efecto, subvencionando el costo de los medicamentos para todo el mundo”, afirmó el referente republicano.

La página web arranca con descuentos en más de 40 medicamentos populares, incluyendo fármacos antiobesidad. Esta decisión es parte de la estrategia de Trump para "volver a amigarse" con los votantes de cara a las elecciones de medio término que se realizarán este año, donde los legisladores de su partido pueden perder el control del Congreso a mano de los demócratas, y luego de la polémica causada por las brutales intervenciones antimigratorias del ICE en varios estados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Reintegro de medicamentos PAMI: qué afiliados pueden acceder en febrero de 2026

Es importante remarcar que, pocas horas antes de hablar de las rebajas, el presidente afirmó que las elecciones en su país “están amañadas” y son “fraudulentas y motivo de burla”, defendiendo la aprobación de una ley que exija la ciudadanía estadounidense y solo permita el voto por correo por enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje.

“Las elecciones estadounidenses están amañadas, son fraudulentas y son motivo de burla en todo el mundo. O las arreglamos o dejaremos de tener un país”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Donald Trump

Trump aseguró que necesita triunfos electorales para alimentar “su propio ego”

Donald Trump, que fue elegido dos veces presidente de Estados Unidos, volvió a negarse a reconocer su derrota en el 2020 ante el demócrata Joe Biden.

El error estratégico de dejar morir el tratado New START

“Amañaron la segunda elección. Tenía que ganarla. Tenía que ganarla. La necesitaba para mi propio ego”, reconoció el referente republicano durante un discurso en el Desayuno Nacional de Oración en Washington. Y agregó: “Ahora sí que tengo un gran ego. Vencer a estos lunáticos fue increíble”.

HM