Cómo pedir medicamentos gratuitos en PAMI y obtener cobertura total paso a paso

El PAMI ratificó la continuidad de su programa de medicamentos gratuitos, que permite acceder a tratamientos con cobertura del 100% a través del subsidio social y de regímenes especiales para patologías crónicas y de alto costo.

Mi PAMI: guía rápida para reportar una emergencia y llamar a una ambulancia

La medida apunta a garantizar la continuidad de los tratamientos médicos esenciales y evitar que el gasto en remedios represente una carga imposible de afrontar para quienes cobran haberes bajos. Además, el trámite puede realizarse de manera totalmente online, sin necesidad de asistir a una agencia.

Medicamentos gratis: a quiénes está dirigido el beneficio de PAMi

El subsidio por Razones Sociales de PAMI está pensado para afiliados que no cuentan con recursos suficientes para cubrir el costo de sus medicamentos ambulatorios. Para acceder al descuento del 100%, es necesario cumplir con una serie de requisitos económicos y patrimoniales.

Entre las condiciones principales, se establece que los ingresos del afiliado no deben superar 1,5 haberes previsionales mínimos. En aquellos hogares donde conviva una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope se amplía hasta tres jubilaciones mínimas.

Requisitos económicos y patrimoniales

Además del límite de ingresos, el sistema evalúa otros aspectos vinculados a la situación económica del solicitante. No deben estar afiliados a una medicina prepaga ni poseer más de un inmueble. Tampoco se permite la titularidad de aeronaves, embarcaciones de lujo o vehículos con menos de diez años de antigüedad, salvo en los casos donde exista una persona con discapacidad a cargo.

PAMI confirmó qué beneficios siguen vigentes para jubilados en 2026

Otro punto clave es no ser titular de activos societarios que acrediten capacidad económica plena. Todos estos datos se declaran durante el trámite digital.

Existe una alternativa para quienes no cumplen estrictamente con el requisito de ingresos. Si el gasto mensual en medicamentos supera el 15% del haber previsional, el afiliado puede solicitar la cobertura total mediante una vía de excepción, que es evaluada caso por caso por el organismo.

Cómo hacer el trámite online paso a paso

El procedimiento para solicitar los medicamentos gratuitos es sencillo y puede completarse en pocos minutos desde una computadora o un celular.

Primero, se debe ingresar al sitio oficial pami.org.ar y dirigirse a la sección “Trámites Web”. Allí, hay que seleccionar la opción “Medicamentos sin cargo por subsidio social” e iniciar el trámite.

Luego, el sistema solicita los datos de identificación: número de afiliación, DNI y número de trámite del documento. También se debe indicar quién realiza la gestión —el afiliado, un familiar o un apoderado— y completar los datos de contacto.

Qué coberturas mantiene PAMI en 2026

Más allá del subsidio social, PAMI sostiene una amplia red de coberturas automáticas para todos sus afiliados. Entre ellas, se destaca el 100% de cobertura para tratamientos vinculados a diabetes, oncología, trasplantes, VIH, hemofilia y enfermedades crónicas complejas.

PAMI confirmó la lista de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados en 2026

También se mantienen descuentos de entre 50% y 80% para patologías crónicas y agudas sobre el denominado Precio PAMI, que ya es inferior al valor de mercado. Para medicamentos de uso eventual, el descuento general es del 40%.

Cómo retirar los medicamentos en farmacia

Para los medicamentos ambulatorios generales, el médico de cabecera debe emitir la receta electrónica, que queda registrada en el sistema. Luego, el afiliado —o una persona autorizada— puede retirar los remedios en la farmacia presentando el DNI y la credencial de PAMI.

LV/ff