PAMI confirmó qué beneficios siguen vigentes para jubilados en 2026

El PAMI confirmó que durante 2026 continuará vigente uno de los beneficios más buscados por jubilados y pensionados: el acceso gratuito a anteojos, una prestación clave para garantizar la salud visual y reducir gastos esenciales en un contexto de ingresos ajustados.

Se trata de un programa de alcance nacional, que permite a miles de afiliados obtener lentes sin costo, siempre que cuenten con una indicación médica válida emitida por un profesional de la cartilla. La iniciativa apunta a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y a asegurar el acceso equitativo a tratamientos oftalmológicos básicos.

Uno de los puntos centrales del beneficio es que no establece límites por nivel de ingresos, por lo que cualquier afiliado puede solicitarlo si presenta una necesidad oftalmológica acreditada. De este modo, el organismo refuerza su política de cobertura universal en salud visual.

Cómo funciona el beneficio de anteojos gratuitos

El programa fue diseñado para minimizar traslados y simplificar trámites, un aspecto clave para personas con dificultades de movilidad. En esos casos, un familiar o apoderado puede iniciar la gestión, aunque la prueba final de los lentes debe realizarse de manera presencial en la óptica, para asegurar una correcta adaptación.

Para acceder a los anteojos gratuitos, el afiliado debe presentar:

- Documento Nacional de Identidad (DNI)

- Credencial de afiliación a PAMI

Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de la cartilla

La OME debe incluir la prescripción detallada del tipo de lente, la firma del profesional y tiene una validez de 150 días. En algunos casos, como lentes bifocales, puede requerirse un procedimiento adicional.

Dónde y cómo se realiza el trámite

El trámite se realiza directamente en las ópticas adheridas al convenio con PAMI, sin necesidad de intermediarios. El procedimiento básico consta de cuatro pasos:

Solicitar turno con un oftalmólogo de PAMI Obtener la Orden Médica Electrónica Elegir la óptica y seleccionar el armazón disponible Esperar la entrega de los lentes

El tiempo estimado de entrega suele oscilar entre 7 y 20 días, dependiendo de la complejidad de la graduación solicitada.

Cuántos pares de lentes cubre PAMI

El programa permite acceder a hasta dos pares de anteojos por afiliado por año. Los beneficiarios pueden solicitar lentes para visión cercana, lejana o ambos, según la prescripción médica.

Además, la cobertura incluye lentes bifocales, siempre que estén debidamente indicados por el oftalmólogo, lo que amplía el alcance del beneficio para casos de mayor complejidad visual.