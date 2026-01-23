Hospitales de PAMI: cuáles son los centros de atención exclusiva y gratuita para jubilados

Los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuentan durante todo 2026 con acceso a una red propia de hospitales y clínicas exclusivas, pensadas específicamente para la atención integral de personas mayores. Se trata de centros de salud donde la atención es 100% gratuita, sin copagos ni adicionales, tanto para consultas médicas como para estudios de alta complejidad.

PAMI confirmó la lista de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados en 2026

Estos establecimientos están orientados a responder a las necesidades sanitarias más frecuentes de los jubilados y pensionados, con equipos profesionales especializados en gerontología, infraestructura moderna y servicios de referencia dentro del sistema público de salud.

Qué son los hospitales propios de PAMI y a quiénes están dirigidos

Los hospitales propios de PAMI forman parte de una red diferenciada de atención, destinada exclusivamente a afiliados que requieren prestaciones médicas específicas. En muchos casos, estos centros abordan patologías de mediana y alta complejidad, lo que permite evitar derivaciones a otros efectores y garantizar continuidad en los tratamientos.

Gestioná trámites de PAMI desde tu casa: cómo funciona la nueva plataforma digital para jubilados

Uno de los principales beneficios de esta red es que todas las prestaciones están cubiertas al 100%, desde la atención ambulatoria hasta internaciones, cirugías, tratamientos oncológicos y estudios por imágenes.

Qué prestaciones ofrecen los hospitales exclusivos de PAMI

Los centros propios del PAMI cuentan con una amplia cartera de servicios, entre los que se destacan:

- Consultorios externos

- Guardia médica activa las 24 horas

- Internación clínica y quirúrgica

- Diagnóstico por imágenes

- Oftalmología

- Tratamientos oncológicos

- Atención interdisciplinaria para personas mayores

Esta oferta convierte a varios de estos hospitales en referencias regionales, especialmente para afiliados con enfermedades crónicas o cuadros que requieren seguimiento permanente.

Lista completa de los hospitales y clínicas propias de PAMI en 2026

Para el año 2026, PAMI ratificó el funcionamiento de siete establecimientos de salud propios, distribuidos en distintos puntos del país.

Hospital Bernardo A. Houssay de PAMI en Mar del Plata

El Hospital Bernardo A. Houssay, ubicado en Mar del Plata, es uno de los centros de referencia más importantes de la red propia de PAMI. Brinda atención médica integral y cuenta con infraestructura preparada para abordar problemáticas asistenciales de alta complejidad.

Entre sus principales prestaciones se incluyen internación, guardia médica las 24 horas, consultorios externos y servicios de diagnóstico por imágenes.

Para solicitar turnos, el trámite se realiza de manera digital. Es necesario que el médico de cabecera o el especialista —siempre prestador de PAMI— emita una Orden Médica Electrónica (OME), requisito indispensable para avanzar con la gestión.

Unidad Asistencial Dr. César Milstein de PAMI en CABA

La Unidad Asistencial Dr. César Milstein, ubicada en el barrio porteño de San Cristóbal, funciona como hospital universitario y combina atención médica de alta calidad con formación académica e investigación científica.

Este centro ofrece internación, guardia médica activa las 24 horas, consultorios externos y diagnóstico por imágenes. Al igual que en el Hospital Houssay, los turnos se solicitan exclusivamente de forma digital mediante una OME emitida por un profesional prestador de PAMI.

Qué medicamentos cubre PAMI al 100% en enero 2026 y cómo tramitar la receta

Policlínicos PAMI I y II en Rosario

En la ciudad de Rosario funcionan dos policlínicos exclusivos para afiliados del PAMI:

- Policlínico PAMI I, ubicado en Sarmiento 373

- Policlínico PAMI II, en Olivé 1159

Ambos establecimientos están orientados a la atención integral de personas mayores y forman parte de la red propia del organismo.

Para solicitar turnos, los afiliados pueden optar por tres vías:

- Llamar por teléfono al 0341-480-3520 o 0341-480-3509, de lunes a viernes de 8 a 18

- Gestionar el turno de forma presencial

- Solicitarlo de manera online a través del sitio oficial de turnos de PAMI

Hospital del Bicentenario de PAMI en Ituzaingó

El Hospital del Bicentenario, ubicado en Ituzaingó, cumple un rol estratégico para los afiliados del oeste del Gran Buenos Aires, ya que permite reducir traslados y responder a una alta demanda asistencial.

Los turnos se solicitan por teléfono al 11-2120-9600 (interno 111), donde se brinda orientación según el tipo de atención requerida.

Hospital PAMI de Hurlingham

El Hospital PAMI de Hurlingham, situado en General O’Brien 480, brinda atención exclusiva para afiliados. Para gestionar turnos, los jubilados deben comunicarse telefónicamente al 011 4088-5573, dentro del horario de atención establecido.

Clínica PAMI de Lanús

La Clínica PAMI de Lanús, ubicada en Flores de Estrada 5248, forma parte de la red propia de atención exclusiva. Los turnos se gestionan por teléfono al 011 4239-7400 y, para consultas con especialistas, puede requerirse una Orden Médica Electrónica previa.

Un beneficio clave para jubilados durante 2026

La red de hospitales propios de PAMI representa uno de los beneficios más relevantes del sistema de salud para jubilados y pensionados, al garantizar atención médica integral sin costos adicionales. Desde el organismo recuerdan la importancia de consultar con el médico de cabecera y verificar los requisitos antes de solicitar turnos, para asegurar el acceso efectivo a estas prestaciones.

lv / lr