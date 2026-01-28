Mi PAMI: guía rápida para reportar una emergencia y llamar a una ambulancia

Muchas gestiones vinculadas a la salud suelen implicar tiempo, organización y traslados. Para las personas mayores, estos obstáculos pueden volverse aún más complejos debido a limitaciones físicas, distancias o la necesidad de acompañamiento. En ese contexto, la digitalización de servicios se volvió una herramienta clave para facilitar el acceso a la atención médica.

Con ese objetivo, el Programa de Atención Médica Integral desarrolló Mi PAMI, una aplicación que centraliza trámites, consultas y servicios sanitarios en un solo lugar. Además de permitir la gestión de recetas electrónicas, credenciales y turnos, la plataforma suma una función esencial: la posibilidad de reportar una emergencia de manera rápida y directa.

¿Para qué sirve Mi PAMI en una emergencia?

La aplicación cuenta con un botón de “Emergencias”, identificado con un ícono rojo visible en la pantalla principal. Al presionarlo, el afiliado puede comunicarse de forma inmediata con los servicios de ambulancia y guardias médicas correspondientes, sin necesidad de marcar números manualmente.

Este acceso directo resulta clave en situaciones críticas, donde cada segundo cuenta. Para agilizar la atención, se recomienda tener a mano el número de afiliado, la dirección exacta y un teléfono de contacto, datos que suelen ser solicitados por el operador.

Paso a paso: cómo usar el botón de emergencias

Ingresar a la aplicación Mi PAMI desde el celular. Ubicar el botón “Emergencias” en la pantalla principal. Presionar el ícono rojo para acceder de forma automática a los números habilitados. Realizar la llamada directa y seguir las indicaciones del operador.

Para consultas generales, reclamos o sugerencias que no impliquen urgencia, sigue funcionando la línea 138 – PAMI Escucha y Responde, disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Cómo registrarse en Mi PAMI

El registro en la plataforma es simple y gratuito. El afiliado debe descargar la aplicación desde las tiendas oficiales de Android o iOS, o ingresar al sitio web del organismo. Luego, debe completar sus datos personales, validar el número de celular y crear una contraseña segura.

En pocos minutos, el sistema envía un código por SMS que habilita la cuenta y permite acceder a todos los servicios desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Canales de ayuda disponibles

Ante dudas o inconvenientes durante el uso de la aplicación, los afiliados cuentan con distintos canales de apoyo: atención telefónica a través del 138, asistencia presencial en agencias de todo el país y tutoriales explicativos dentro de la propia app.

