ICE: hubo más protestas y fueron reprimidas con gases frente a un campo de detenidos en Texas

Las protestas contra el violento accionar de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) siguen sucediéndose en Estados Unidos, y este miércoles hubo reclamos y represión frente a un campo de inmigrantes detenidos en Texas. Los agentes de seguridad dispersaron la protesta lanzando granadas de gases, algunas de las cuales golpearon a periodistas de la agencia AFP. En ese lugar estaban varios detenidos que habían sido trasladados desde Minnesota, el estado en el que fueron asesinados en las últimas semanas el enfermero Alex Pretti y la empresaria Rene Wood, ambos ciudadanos estadounidenses.

Una de las razones de la protesta era el pedido de liberación del Liam Conejo Ramos, un nene de apenas 5 años, que fue arrestado junto a su padre por la temible policía migratoria en Estados Unidos.

Así unas cien personas se concentraron afuera del centro de detención para familias migrantes en Dilley, en el centro-sur de Texas, adonde estaban el pequeño Conejo Ramos y su padre, detenidos el 20 de enero durante las redadas migratorias en el estado de Minesota.Los manifestantes en Texas llevaban carteles y gritaban consignas contra los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

La protesta contra las detenciones del ICE, este miércoles, fueron reprimidas en Texas. (FOTO AFP)

"ICE aterroriza y criminaliza a los niños" y "Noem no va más", decían algunas de las pancartas. Miembros de las fuerzas del orden del estado de Texas llegaron al lugar equipados con trajes antidisturbios y tras ordenar a la multitud que retrocediera, dispararon gas lacrimógeno y detuvieron al menos a dos personas.

Uno de los proyectiles de gas cayó cerca de dos periodistas de la AFP e impactó directamente al videorreportero. Varios a manifestantes quedaron afectados por el gas, con irritación en los ojos y tos constante, y la multitud se dispersó.

El caso del niño ecuatoriano Liam Conejo Ramos, detenido por ICE, se volvió un símbolo de la indignación de los manifestantes que denuncian los métodos de la policía migratoria como brutales.

Las imágenes del menor, que llevaba un gorro azul con orejas de conejo y una mochila de Spiderman en el momento de la detención, dieron la vuelta al mundo. El martes, un juez federal bloqueó temporalmente la posibilidad de que Liam y su padre, Adrián Conejo Arias, fueran deportados.

Según reportes de prensa, tanto el menor como su padre tienen un proceso pendiente de ser resuelto en una corte de migración.

El juez también impidió que ambos sean trasladados del centro de detención en donde se encuentran en Dilley, un lugar a donde son llevadas familias migrantes con hijos menores de edad detenidas bajo acusaciones de haber violado las leyes migratorias.

