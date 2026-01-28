La Fuerza Armada de Venezuela reconoció a Delcy Rodríguez como su comandante en jefe, prometiéndole "lealtad y subordinación absoluta"

Policías y militares venezolanos juraron “lealtad y subordinación absoluta” a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, este miércoles 28 de enero. El evento se realizó ante 3.200 uniformados, que desfilaron ante la heredera de Nicolás Maduro, a quien le hicieron entrega de la espada y el bastón de mando del prócer de la Independencia, Simón Bolívar.

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, expresó: “Juramos lealtad y subordinación absoluta”. Y luego agregó: “Es un momento inédito de la República (...) y por ser la primera vez que una mujer asume la presidencia de la República y que en consecuencia asume también el título de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

Por su parte, el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, dijo: “Nuestra lealtad a la Constitución nacional y a su presidenta encargada es absoluta, porque entendemos que defender su gestión es defender la continuidad del gobierno y la integridad del pueblo venezolano”.

Por otra parte, este mismo miércoles, María Corina Machado, la principal líder opositora venezolana, tras reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó: “Creo que nadie tiene fe en Delcy Rodríguez”. Y agregó: “Todo el mundo sabe quién es quién en Venezuela, así que tenemos que concentrarnos en mirar hacia adelante”.

Consultada si aceptaría compartir momentáneamente el poder con Rodríguez para asegurar la transición política, Machado respondió: “Nosotros estamos dispuestos y de hecho, estamos trabajando para facilitar una transición real. Esto no es una transición a lo ruso, que se quedan las mafias en el poder y al final terminan sufriendo los ciudadanos”.

“Nosotros vamos a trabajar como hemos trabajado hasta ahora, asegurando que se restituyan en Venezuela las instituciones que garanticen la justicia, la verdad, la soberanía, el reencuentro de los venezolanos”, completó.

El secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado dijo este miércoles: “Tenemos un equipo allá que lo está evaluando, y creo que pronto podremos abrir una presencia diplomática” en Venezuela. Según el funcionario, esto permitirá “tener información en tiempo real e interactuar, no solamente con responsables del régimen, también con miembros de la sociedad civil, de la oposición”.

Laura Dogu será la encargada de esa misión diplomática, aseguró Rubio, explicando que la funcionaria “asumirá la unidad de asuntos venezolanos, primero en Bogotá y finalmente en Caracas”.

“No estoy aquí para decirles que esto vaya a ser fácil o sencillo. Lo que digo es que, en tres semanas y media, casi cuatro, estamos mucho más avanzados en este proyecto de lo que pensábamos que estaríamos. Reconozco que no será fácil. Al final del día, estamos tratando con gente allá que ha pasado la mayor parte de su vida viviendo en un paraíso de gánsteres”, comentó Rubio.

El funcionario de Trump cerró su declaración afirmando: “No va a ser de un día para otro que esto dé un vuelco de la noche a la mañana. Pero creo que estamos logrando avances buenos y decentes”.

