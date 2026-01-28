Un accidente de avión dejó 15 muertos en el noreste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela. Entre las víctimas se encuentran el candidato a la Cámara Baja Carlos Salcedo y el congresista Diógenes Quintero, que ocupaba el puesto de “curul de paz”, una posición especial nacida del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC para lograr que estén representadas las víctimas del conflicto.

“No hay sobrevivientes”, le dijo a la agencia de noticias AFP un funcionario de la Aeronáutica Civil Colombiana, autoridad que se encarga de la seguridad aérea de todo el país. Todavía se desconoce la causa del accidente.

El vuelo salió desde la ciudad fronteriza de Cúcuta y tenía prevista una duración de aproximadamente 23 minutos, pero el avión perdió el contacto poco antes del aterrizaje, cerca del mediodía.

Ante la tragedia, el Gobierno desplegó a integrantes de la Fuerza Aérea para buscar el avión y recuperar los cuerpos del sitio donde sucedió el accidente, una zona montañosa de clima variable, con grandes regiones manejadas por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN). El último registro de la nave fue en la región del Norte de Santander, entre los 1.000 y 1.300 metros de altitud, de acuerdo al rastreador de vuelos Flight Radar.

La agencia AFP contactó a Searca, compañía dueña del avión según el Ministerio de Transporte, pero la empresa se negó a hacer comentarios sobre lo ocurrido.

La aeronave accidentada es un Beechcraft 1900, modelo estadounidense, que tiene una velocidad máxima de 440 kilómetros por hora.

Diógenes Quintero falleció en el accidente



Qué dijeron SATENA y las autoridades

“El vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a.m.”, informó la compañía en un parte difundido desde Bogotá.

El avión transportaba 13 pasajeros y dos tripulantes, y era operado por la empresa SEARCA, bajo operación de Satena. Desde la aerolínea estatal confirmaron que se activaron de inmediato todos los protocolos de emergencia.

“Desde Satena se han activado todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave”, indicó el comunicado oficial.

En un parte posterior, la empresa detalló que aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, del Ejército Nacional y de la propia empresa operadora comenzaron tareas de sobrevuelo y búsqueda en la zona donde se perdió la señal. Hasta el momento, no se había logrado localizar la aeronave ni encontrar rastros de su trayectoria.

Las plataformas de seguimiento aéreo FlightAware y Flightradar registraron el trayecto durante aproximadamente nueve minutos, antes de que se interrumpiera la señal en una región de geografía compleja, entre las localidades de Ábrego y La Playa, cerca de la frontera con Venezuela.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó la activación de los protocolos oficiales: “La Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña con 13 pasajeros y dos tripulantes”.

Desde el Gobierno nacional, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que las fuerzas de seguridad fueron desplegadas en todas las jurisdicciones involucradas: “Estamos en contacto permanente con la fuerza pública, quienes nos informan que se activó la búsqueda en todas las jurisdicciones”.

La situación tomó además relevancia política luego de que se confirmara que el representante Diógenes Quintero, miembro del Congreso de la República desde 2022 por las curules de paz, se encontraba a bordo del avión junto a parte de su equipo. Desde sus redes sociales oficiales, su equipo de comunicaciones informó que seguían sin contacto con el legislador ni con su asistente, Natalia Acosta Salcedo.

“Seguimos sin contacto con el representante y nuestra asistente tras la desaparición del vuelo de Satena Cúcuta–Ocaña”, señalaron en un comunicado, donde también indicaron que la última ubicación de sus teléfonos fue registrada en el aeropuerto de Cúcuta antes del despegue.

Satena también informó que la aeronave agotó su autonomía de vuelo y que la baliza de emergencia (localizador automático) no llegó a activarse, un dato clave para las tareas de rastreo.

Como parte del protocolo de atención a familiares, la aerolínea habilitó la línea telefónica (601) 919 3333, destinada exclusivamente a brindar información oficial a los allegados de las personas que viajaban a bordo.

El Beechcraft 1900 es un avión regional bimotor turbohélice, diseñado para vuelos de corta distancia y operación en rutas regionales. La aeronave desaparecida tenía antecedentes de un incidente en 2014, cuando golpeó luces de pista en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, sin consecuencias estructurales graves.

Las autoridades aeronáuticas continúan con las tareas de búsqueda y rastreo en una región de difícil acceso geográfico, mientras el país sigue con atención el operativo que mantiene en vilo a Colombia.

