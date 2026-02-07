sábado 07 de febrero de 2026
POLITICA

EN VIVO: Javier Milei hablará en San Lorenzo en al acto por el sable de San Martín

El acto será en el Campo de Gloria a las 19 y el mandatario brindará un discurso. También estará presente Maximiliano Pullaro, aunque no está prevista una reunión formal entre ambos.

En medio de la polémica por el decreto presidencial que formalizó el traslado del sable corvo de San Martín al regimiento de Granaderos, este sábado el presidente Javier Milei encabezará un acto en la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe.

Hay expectativa por el discurso que realizará el mandatario, que llegará a Rosario y desde allí se trasladará en helicópteri hasta el histórico convento.

En desarrollo...

LT

