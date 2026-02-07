EN VIVO: Javier Milei hablará en San Lorenzo en al acto por el sable de San Martín

En medio de la polémica por el decreto presidencial que formalizó el traslado del sable corvo de San Martín al regimiento de Granaderos, este sábado el presidente Javier Milei encabezará un acto en la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe.

Hay expectativa por el discurso que realizará el mandatario, que llegará a Rosario y desde allí se trasladará en helicópteri hasta el histórico convento.

En desarrollo...

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

LT