La 68ª edición de los Premios Grammy quedará marcada como un punto de inflexión en la historia de la música global. En una gala celebrada en Los Ángeles, Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino en ganar el premio a Álbum del Año con un disco íntegramente en español. El galardón consagró "Debí tirar más fotos", un trabajo que no solo lideró rankings y reproducciones, sino que también amplió las fronteras culturales del pop internacional.

Grammys 2026: todos los ganadores y los hitos que marcaron la 68ª edición

El álbum, lanzado a comienzos de 2025, es una declaración de identidad. A lo largo de sus canciones, el artista puertorriqueño reinterpreta la bomba, la plena y el reggaetón desde una mirada contemporánea, sin renunciar a sus raíces boricuas. Ese cruce entre tradición y modernidad fue clave para que el proyecto trascendiera el circuito latino y se impusiera en la categoría más prestigiosa de los Premios Grammy.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Grammy 2026: el triunfo histórico de Bad Bunny con un álbum en español

Bad Bunny llegó a la ceremonia con seis nominaciones, entre ellas Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Álbum de Música Urbana. Antes del show televisado, ya había obtenido el reconocimiento a Mejor Interpretación de Música Global por “EoO”, anticipando una noche favorable. Más tarde, durante la gala central, sumó el premio a Mejor Álbum Urbano y, finalmente, el máximo galardón de la noche.

El triunfo coronó un año excepcional para el artista, que volvió a ubicarse entre los músicos más escuchados del mundo según plataformas de streaming y agotó entradas en cada parada de su gira internacional. En Argentina, por ejemplo, vendió tres estadios River Plate consecutivos, confirmando su peso en la escena regional.

Catriel y Paco Amoroso ganaron el Grammy a Mejor Álbum Alternativo Latino

El discurso de Bad Bunny contra las políticas migratorias de Estados Unidos

Lejos de limitarse a un agradecimiento formal, Bad Bunny utilizó el escenario para enviar un mensaje político y social que resonó a nivel mundial. Al recibir uno de sus premios, cuestionó las políticas migratorias impulsadas durante la presidencia de Donald Trump y apuntó directamente contra el accionar del ICE.

“Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que abandonar su patria para seguir sus sueños”, expresó ante una audiencia global. Luego, fue aún más contundente: “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos americanos”. Sus palabras generaron una ovación en la sala y multiplicaron el impacto del momento en redes sociales y medios internacionales.

No es la primera vez que Bad Bunny toma una postura pública frente a temas sociales. En 2025, el artista había decidido excluir a Estados Unidos de su gira por temor a que sus seguidores fueran víctimas de redadas migratorias en las inmediaciones de los shows. Ese antecedente le dio aún más peso a su intervención en los Grammy, donde insistió en que “lo único más poderoso que el odio es el amor”.

El gesto fue leído por analistas culturales como una señal del nuevo rol que ocupan los artistas latinos en la industria: figuras capaces de disputar sentido, visibilidad y agenda política desde los escenarios más influyentes del mundo.

El triunfo de "Debí tirar más fotos" no solo representa un logro personal para Bad Bunny, sino también un avance simbólico para la música en español dentro de la industria anglosajona. Por primera vez, un álbum sin canciones en inglés se impuso en la categoría principal de los Grammy, consolidando un cambio de época en el que las barreras lingüísticas pierden peso frente al impacto cultural y artístico.