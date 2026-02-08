Donald Trump volvió a denunciar elecciones “fraudulentas” y pidió endurecer las reglas de votación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este domingo a cuestionar la integridad del sistema electoral de su país y aseguró que los comicios están “amañados” y son “fraudulentos”, en la previa de la campaña para las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que se renovará el Congreso.

“Las elecciones estadounidenses están amañadas, son fraudulentas y son motivo de burla en todo el mundo. O las arreglamos o dejaremos de tener un país”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

En el mismo mensaje pidió a los republicanos impulsar cambios en el sistema de votación: identificación obligatoria de los votantes, prueba de ciudadanía para registrarse y fuertes restricciones al voto por correo, que solo debería permitirse —según planteó— por enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje.

Días atrás el presidente ya había instado a legisladores republicanos a aprobar la ley denominada SAVE America, una iniciativa partidaria que endurece los requisitos para votar. El reclamo se repite junto a acusaciones de fraude que el mandatario mantiene desde hace años sin presentar pruebas.

En una entrevista televisiva con NBC también sostuvo que algunos estados podrían no estar contando correctamente los votos, mientras que en la Oficina Oval pidió que el gobierno federal intervenga si las jurisdicciones no garantizan elecciones “legales y honestas”.

Trump anunció además que iniciará una gira semanal por distintos puntos del país para hacer campaña de cara a los comicios de medio mandato. En esas elecciones está en juego la ajustada mayoría republicana en el Congreso.

El control de los comicios

El Presidente propuso que la autoridad federal tenga un rol más directo en la organización electoral, actualmente a cargo de los estados según la Constitución estadounidense. También afirmó que en ciudades como Detroit, Filadelfia y Atlanta existirían irregularidades, sin aportar evidencias.

La discusión se da en un contexto político adverso para el oficialismo: en Texas, donde Trump en las elecciones que lo consagraron presidente había sacado un 53%, un candidato demócrata ganó recientemente un escaño en un distrito históricamente republicano y en las últimas elecciones de gobernadores hubo triunfos opositores en Virginia y Nueva Jersey.

Trump sostiene además, sin pruebas, que su rival Joe Biden ganó de manera fraudulenta en 2020 y llamó a “nacionalizar” la elección legislativa de este año. Las legislativas del 3 de noviembre definirán la correlación de fuerzas en el Congreso y marcarán el rumbo político de la segunda mitad del mandato presidencial.

