“Salgan de Irán ahora”, Estados Unidos pide a sus ciudadanos

“Los ciudadanos estadounidenses corren un riesgo significativo de ser interrogados, arrestados y detenidos en Irán. Mostrar un pasaporte estadounidense o demostrar vínculos con Estados Unidos puede ser motivo suficiente para que las autoridades iraníes detengan a alguien”, afirmó el cuerpo diplomático estadounidense.

La embajada de Estados Unidos en Irán instó a sus ciudadanos a abandonar Irán cuanto antes, alegando que están en grave peligro.

A través de un comunicado en su página oficial, Estados Unidos aconseja retirarse del país lo antes posible o buscar un refugio y recoger provisiones: “Si no puede salir, busque un lugar seguro dentro de su residencia o en otro edificio seguro. Lleve provisiones de comida, agua, medicamentos y otros artículos esenciales”.

Además, afirman que en las próximas horas los vuelos se están cancelando, así como se bloqueará el acceso a internet. “Los ciudadanos estadounidenses deben esperar cortes continuos de internet, planificar medios de comunicación alternativos y, si es seguro hacerlo, considerar salir de Irán por tierra a Armenia o Turquía”, afirman.

Además, alertaron sobre el cierre de carreteras, la interrupción del transporte público, así como del acceso a redes móviles.

Las autoridades aconsejaron a sus ciudadanos tener un plan para salir que no dependa de la ayuda del gobierno estadounidense y recomendaron evitar manifestaciones así como “mantener un perfil bajo y estar atento al entorno”.

Irán se defenderá de “demandas excesivas”. Según dijo ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghch, Teherán está dispuesto a defenderse de “demandas excesivas o aventurerismo” por parte de Estados Unidos.

La República Islámica adoptará el “enfoque de utilizar la diplomacia para asegurar los intereses nacionales de Irán”, dijo Araghchi durante una reunión en Muscat con Badr al-Busaidi, ministro de Asuntos Exteriores de Omán.

Irán mantiene “plena disposición a defender la soberanía del país y la seguridad nacional”, añadió Araghchi. Irán desea que las conversaciones con Estados Unidos se limiten a su programa nuclear, aunque Washington también quiere abordar la cuestión de los misiles balísticos.

Los países occidentales, empezando por Estados Unidos e Israel, sospechan que Irán quiere dotarse del arma nuclear, algo que siempre ha negado. Pero Irán, antes de los ataques de EE.UU, en 2025, enriquecía uranio al 60% según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), es decir, muy por encima del límite del 3,67% autorizado por el acuerdo nuclear de 2015, actualmente caduco, concluido con las grandes potencias.

Estados Unidos bombardeó en junio de 2025 tres instalaciones nucleares en Irán (Fordo, Natanz e Isfahán), lo que permitió, según Trump, “aniquilar” el programa nuclear del país. No obstante, no se conoce la extensión exacta de los daños.

Donald Trump ha pedido varias veces prohibir totalmente a Irán el enriquecimiento de uranio, una condición que sería mucho menos favorable para el país que el acuerdo de 2015. Irán defiende su derecho de usar energía nuclear civil, tal como contempla el Tratado de No Proliferación (TNP) del que es signatario.

Hay mucha incertidumbre sobre las reservas de Irán de más de 400 kg de uranio altamente enriquecido. Los inspectores del OIEA las vieron por última vez el 10 de junio. Según el organismo de la ONU, Irán es el único Estado sin armas nucleares que enriquece uranio al 60%. Si ese uranio no ha sido destruido y se enriqueciera hasta el 90%, permitiría en teoría fabricar más de nueve bombas.