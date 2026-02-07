Irán y Washington iniciaron negociaciones “positivas” en Omán

Las delegaciones estadounidenses e iraníes mantuvieron conversaciones indirectas en la ciudad de Muscat, con la mediación del sultanato de Omán, en un clima que desde Teherán calificaron como positivo. Sin embargo, poco después de concluida la reunión, Washington anunció nuevas sanciones contra entidades y buques navieros con el objetivo de frenar las exportaciones de petróleo iraní, en una señal de que la presión sobre la República Islámica continúa.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que los diálogos se centraron exclusivamente en el programa nuclear iraní, que según Occidente tendría como objetivo fabricar una bomba atómica, aunque Teherán rechaza la acusación y sostiene que es pacífico.

Por su parte, la delegación estadounidense, encabezada por el enviado de Washington a Oriente Medio, Steve Witkoff, y por Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, buscó además incorporar a la agenda el respaldo de Irán a grupos militantes, su programa de misiles balísticos y el trato dispensado a los manifestantes.

“En un ambiente muy positivo, intercambiamos nuestros argumentos y compartimos las opiniones de la otra parte”, declaró Araghchi a la televisión estatal iraní, añadiendo que ambas partes habían acordado continuar las negociaciones, pero que decidirán las modalidades y el calendario más adelante. “El camino a seguir dependerá de nuestras consultas con las capitales”, añadió.

En declaraciones a la agencia oficial de noticias IRNA, el canciller iraní expresó su esperanza de que Washington se abstenga de ejercer “amenazas y presiones” para que “las conversaciones puedan continuar”.

Como señal del trasfondo militar que rodea las conversaciones, el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos –cuya área de responsabilidad incluye Oriente Medio–, estuvo presente en los encuentros, según imágenes difundidas por la Agencia de Noticias de Omán.

A lo largo de varias sesiones, por la mañana y por la tarde, ambas delegaciones se trasladaron hacia y desde la residencia del ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, quien señaló en un mensaje publicado en X que “nuestro objetivo es volver a reunirnos a su debido tiempo”.

Qatar, aliado de Washington, expresó a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores la expectativa de que las negociaciones “conduzcan a un acuerdo integral que beneficie a ambas partes y refuerce la seguridad y la estabilidad en la región”. “No quieren que los ataquemos”, afirmó Trump el jueves al referirse a Irán.

La Casa Blanca reiteró que su objetivo es que las conversaciones limiten la capacidad de Irán para fabricar un arma nuclear, una intención que la República Islámica ha negado de forma sistemática.

Máxima presión. La reunión se produjo a poco menos de un mes del punto más alto de una ola de protestas a nivel nacional en Irán contra el liderazgo clerical.

Trump amenazó con una acción militar contra Teherán por la represión de las protestas, e incluso afirmó públicamente que “la ayuda está en camino” para los manifestantes. Potencias regionales como Turquía, Arabia Saudita y Qatar instaron a EE.UU. a no intervenir militarmente y a retomar las conversaciones con Irán.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) informó que se confirmó la muerte de 6.495 manifestantes, además de 214 miembros de las fuerzas de seguridad y 61 transeúntes.