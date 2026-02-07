Trump insta a establecer un nuevo tratado nuclear tripartito con China y Rusia

Estados Unidos instó ayer a mantener conversaciones tripartitas con Rusia y China para establecer nuevos límites a las armas nucleares, al tiempo que acusó a Beijing de realizar pruebas nucleares secretas y aumentar drásticamente su arsenal.

Un día después de la expiración del Nuevo Start –el último tratado entre las principales potencias nucleares Washington y Moscú– Beijing reiteró que no planea unirse a las negociaciones de desarme “en esta etapa”.

Mientras Washington quiere que Beijing sea parte de cualquier tratado futuro, Rusia sugirió que otros estados con armas nucleares, como Gran Bretaña y Francia, deberían incluirse en cualquier conversación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el jueves un nuevo tratado nuclear después de que expirara el último, lo que generó temores de una nueva carrera armamentista mundial. Ahora que las dos superpotencias nucleares están libres de las restricciones impuestas por el nuevo tratado Start, algunos expertos temen otra carrera armamentista.

La administración Trump ha presionado repetidamente para que un nuevo tratado incluya a China, cuyo arsenal está creciendo, pero todavía es significativamente menor que los de Rusia y Estados Unidos, aunque Beijing ha rechazado públicamente la presión.

Trump se ha mantenido prácticamente en silencio ante los pedidos de Rusia de extender el Nuevo Start: el tratado de 2010 que impuso las últimas restricciones a las dos mayores potencias nucleares después de décadas de acuerdos que datan de la Guerra Fría. Pero horas después de su expiración, Trump dijo que este firmado por su predecesor Barack Obama y prorrogado por Joe Biden, fue “mal negociado” y “está siendo violado gravemente”. “Deberíamos hacer que nuestros expertos nucleares trabajen en un Tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro”, escribió en su plataforma Truth Social.

Cuando se le preguntó si Washington y Moscú habían acordado mantener los términos del tratado Start vencido mientras continúan las negociaciones sobre un nuevo acuerdo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo: “No, que yo sepa”. Rusia había rechazado las inspecciones bajo el Nuevo Start a medida que las relaciones con la administración Biden se deterioraban. El miércoles dijo que ya no se consideraba obligado en cuanto al número de ojivas nucleares debido a la expiración de dicho tratado. A pesar del estancamiento en el Nuevo Start, Trump ha reiniciado con entusiasmo la diplomacia con Rusia e invitó al presidente Vladimir Putin a Alaska en agosto pasado.

Estados Unidos anunció el jueves que reanudará el diálogo militar con Rusia después de las conversaciones tripartitas en Abu Dhabi sobre la guerra de Ucrania.

‘Competencia nuclear sin restricciones’. Los activistas han advertido que el fin del tratado Nuevo Start podría desencadenar una carrera armamentista global e instaron a las potencias nucleares a iniciar negociaciones. Un grupo de exaltos funcionarios de control de armas de todo el mundo, en una declaración conjunta, pidió a Estados Unidos y Rusia que acuerden seguir observando los límites del Nuevo Start como un primer paso.

El fin del Nuevo Start “reducirá la estabilidad y la previsibilidad nuclear , amenazará la seguridad global y aumentará el riesgo de una nueva era de competencia nuclear sin restricciones”, escribieron.

Un funcionario de la OTAN, hablando bajo condición de anonimato, dijo que la alianza militar liderada por Estados Unidos “continuará tomando las medidas necesarias” para garantizar su defensa.

El funcionario condenó “la retórica nuclear irresponsable de Rusia”.

China rechaza presiones. El miércoles, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que el control de armas era “imposible” sin incluir a China. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó el jueves su pesar por el fracaso del Nuevo Start, pero afirmó que Beijing “no participará en las negociaciones de desarme nuclear en esta etapa”.

“Las capacidades nucleares de China son de una escala totalmente diferente a las de Estados Unidos y Rusia”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, en una conferencia de prensa. Rusia y Estados Unidos controlan juntos más del 80% de las armas nucleares del mundo.

El arsenal nuclear de China está creciendo más rápido que el de cualquier país, a un ritmo de alrededor de cien nuevas ojivas al año desde 2023, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

El Instituto estima que China tiene al menos seiscientas ojivas nucleares, muy por debajo del límite de 1.500 que Rusia y Estados Unidos tenían fijado bajo el Nuevo Start.