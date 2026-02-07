México envía ayuda a La Habana y mide a Trump

México anunció el envío de un cargamento de ayuda humanitaria a Cuba antes del martes próximo mientras intensifica “trabajos diplomáticos” para reanudar el suministro de petróleo a la isla sin exponerse a posibles sanciones de Estados Unidos, informó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en rueda de prensa.

“Estamos pensando enviar esta ayuda, si no este fin de semana, el lunes a más tardar, y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos han pedido”, detalló Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina en Michoacán. La mandataria precisó que la coordinación se realiza por canales diplomáticos con autoridades cubanas a través de la embajada en México.

Los suministros serán despachados mientras México sigue en diálogo con Washington para reactivar los envíos de crudo, dijo la presidenta, que reiteró: “Obviamente no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo”.

El anuncio se produce en el contexto de tensiones comerciales y advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre posibles aranceles a los países que suministren petróleo a la isla caribeña, una medida que ha complicado el envío de combustibles a Cuba.

Sheinbaum afirmó además que, de ser necesario, podría dialogar directamente con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aunque hasta ahora las comunicaciones se han canalizado exclusivamente a través de la representación diplomática. “Si es necesario, sí (nos comunicaremos con Díaz-Canel), hasta ahora no hemos planteado esa posibilidad”, aseguró la presidenta.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética y de abastecimiento, agravada por la suspensión del suministro de crudo desde Venezuela tras la intervención militar estadounidense en ese país y la captura de su presidente, Nicolás Maduro. La escasez de combustible ha provocado apagones generalizados y dificultades para sostener la producción y el sistema eléctrico.

México se había convertido en el principal proveedor de crudo de la isla. Las ventas de petróleo y derivados a Cuba sumaron 496 millones de dólares en 2025, una cifra que representa una pequeña fracción de la producción de la empresa estatal Pemex, según datos oficiales. Estos envíos, definidos por el gobierno mexicano como operaciones con fines humanitarios, se realizaron bajo contratos comerciales vigentes.

Sin embargo, Pemex interrumpió el suministro a La Habana hace tres semanas, en medio de una creciente tensión con Estados Unidos, agravada además por la crisis de seguridad en México.

La presidenta subrayó que el envío de ayuda humanitaria se inscribe en la tradición de solidaridad y de política exterior de México, aunque remarcó que el diálogo con Washington apunta a evitar represalias económicas que puedan afectar a la economía mexicana y a preservar el equilibrio diplomático en la región.

En ese marco, el gobierno de Sheinbaum busca mantener abiertos los canales de cooperación humanitaria con La Habana sin comprometer los intereses comerciales y financieros del país.