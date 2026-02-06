Trump está destruyendo la marca de la extrema derecha

VIENA – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya vida ha girado en torno a convertirse en una marca global, parece ahora decidido a destruir lo que ha creado. En su primer año de regreso en el cargo, Trump ha sembrado el caos en las ciudades estadounidenses y ha intimidado tanto a aliados como a adversarios, socavando el atractivo del movimiento político de derecha radical que lidera.

Consideremos una encuesta reciente realizada en Groenlandia tras la campaña de presión de Trump para adquirir la isla: el 85% de los encuestados se opuso a unirse a los Estados Unidos. Los lugareños expresan temor, no entusiasmo, ante la perspectiva de convertirse en estadounidenses. Tanto para la supuesta "influencia cultural inigualable" de Estados Unidos, como pregona la Estrategia de Seguridad Nacional de los EE. UU. La oposición siguió siendo abrumadora incluso después de que los funcionarios estadounidenses plantearan la idea de generosos pagos globales para los groenlandeses.

La resistencia de los groenlandeses no está impulsada, ciertamente, por el afecto hacia Dinamarca, una antigua potencia colonial con un historial profundamente preocupante. Es el giro de Estados Unidos hacia el autoritarismo lo que los desanima, y no es difícil entender por qué cuando comparamos al Estados Unidos de la era MAGA con otros regímenes autoritarios de derecha. Si bien el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan y el primer ministro húngaro Viktor Orbán han sido críticos eficaces de la democracia liberal, sus registros de gobernanza han sido consistentemente lúgubres.

Los jóvenes emigran de Rusia, Turquía y Hungría en grandes cantidades porque los autócratas de derecha desmantelan de manera fiable las características institucionales que hacen que las sociedades democráticas sean prósperas y habitables. La manipulación electoral produce una clase gobernante arrogante y que no rinde cuentas. La erosión del estado de derecho socava la inversión y la toma de riesgos. El rechazo a la experiencia conduce a costosos fracasos en las políticas.

En un nivel más profundo, los fallos de gobernanza del autoritarismo de derecha provienen del núcleo de su promesa: la sustitución de un orden social basado en la igualdad y la justicia por uno que abraza la jerarquía y la dominación como base natural del poder político. En las últimas décadas, esa visión ha parecido atractiva para un número sorprendente de votantes. Prometía un mundo más simple, donde se restaurarían las estructuras sociales tradicionales y se sofocaría a los grupos que luchaban por la igualdad de derechos, desde inmigrantes y minorías raciales hasta mujeres y comunidades LGBTQ.

En la práctica, sin embargo, las personas que viven bajo tales sistemas están descubriendo que las sociedades jerárquicas son mucho menos atractivas de lo que se anunciaba. Los votantes de derecha subestimaron con qué frecuencia los ciudadanos comunes dependen de los derechos e instituciones liberales para su protección. En lugar de garantizar la dominancia, la jerarquía suele significar encontrarse entre los dominados.

Gran Bretaña ofreció una advertencia temprana. En 2016, la derecha radical persuadió a una estrecha mayoría de votantes para que apoyaran la retirada del país de la Unión Europea. Pero el Brexit resultó en estancamiento económico, servicios públicos debilitados y mayores tensiones sociales, mientras que ninguno de los beneficios prometidos se materializó. Las consecuencias negativas fueron tan profundas que la mayoría de los partidos de derecha radical en todo el continente ya no abogan por abandonar la UE.

Si bien el Brexit ha sido objeto de un intenso escrutinio, el proyecto autoritario de derecha más amplio no ha recibido tanta atención. Los comentaristas occidentales frecuentemente descartaron a Rusia, Hungría, Turquía y otros regímenes iliberales de larga data como periféricos o culturalmente excepcionales. Pero el Estados Unidos bajo la segunda administración de Trump lo ha cambiado todo. Con su visibilidad global sin precedentes, Estados Unidos ofrece un caso de estudio inevitable de la gobernanza de la derecha radical en acción.

Incluso los conservadores en países pequeños y medianos deben enfrentar ahora el hecho de que, en un mundo despojado de restricciones liberales basadas en reglas, están literalmente "en el menú". Esta comprensión probablemente contribuyó al éxito electoral y a la creciente popularidad del Partido Liberal bajo Mark Carney en Canadá. También ayuda a explicar por qué los líderes de extrema derecha en Gran Bretaña y Francia criticaron la retórica de Trump sobre Groenlandia, y por qué incluso Moscú mostró poco entusiasmo por la crisis más grave de la OTAN desde la fundación de la alianza. Putin, al igual que otros autócratas, ha sido durante mucho tiempo un polizón del sistema internacional, socavándolo mientras asumía que otros seguirían jugando según las reglas. Eso ya no es posible si la ley de la selva es la norma.

Los votantes de todo el mundo también deben considerar si la extrema derecha ofrece verdaderamente dignidad a las personas olvidadas y descuidadas que afirma defender. Se ha convertido en una sabiduría convencional que la condescendencia liberal alimentó el resurgimiento del populismo de derecha. Sin embargo, es difícil recordar a algún líder liberal que denigrara el sacrificio máximo de los veteranos aliados —una base conservadora fundamental en todo Occidente— sugiriendo falsamente, como hizo Trump recientemente, que quienes lucharon en Afganistán se habían quedado a salvo detrás de las líneas del frente. La búsqueda implacable de dominación de la extrema derecha no ofrece dignidad, sino una humillación simbólica de un tipo que ninguna élite liberal infligió jamás.

A nivel nacional, el espectáculo de la gobernanza estadounidense bajo Trump está resultando igualmente aleccionador. Los observadores de todo Occidente se preguntarán inevitablemente si este caos es realmente preferible al statu quo liberal, con todas sus imperfecciones y frustraciones. En los propios Estados Unidos, muchos votantes de Trump están descubriendo que salieron perdiendo: agricultores perjudicados por los aranceles, residentes rurales privados de seguro médico y latinos afectados por las medidas enérgicas contra la inmigración.

Puede que esto no sea suficiente para salvar la democracia estadounidense. La experiencia comparada sugiere perspectivas sombrías para unas elecciones presidenciales libres y justas en 2028 o un traspaso de poder pacífico. Pero si los políticos liberales y los medios de comunicación amplifican la realidad de la vida bajo Trump, pueden generar un poderoso "efecto Trump" en el extranjero. Así como el Brexit terminó fortaleciendo el apoyo a la UE, el Estados Unidos de Trump puede servir como un ejemplo de advertencia, debilitando el atractivo del autoritarismo en otras democracias.

(*) Maciej Kisilowski, profesor asociado de Derecho y Estrategia en la Universidad de Europa Central, es becario de Europe’s Futures 2025-26 en el Institut für die Wissenschaften vom Menschen y coeditor de Let’s Agree on Poland: A Case Study in Strategic Constitutional Design (Oxford University Press, 2025). Anna Wojciuk es profesora asociada de Relaciones Internacionales en la Universidad de Varsovia y coeditora de Let’s Agree on Poland: A Case Study in Strategic Constitutional Design (Oxford University Press, 2025).