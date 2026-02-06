El impacto de los aranceles de Trump en América Latina

SANTIAGO – A un año del segundo mandato del presidente de EE. UU., Donald Trump, sus amenazas comerciales han resultado ser más moderadas en la práctica que la guerra arancelaria total que muchos anticiparon inicialmente. En su lugar, su administración ha utilizado los elevados derechos de importación como una táctica de negociación, como demuestran los numerosos retrasos y exenciones. Aunque el tipo arancelario efectivo medio sobre las importaciones estadounidenses ha aumentado bruscamente, pasando del 1,5% en 2022 al 17% en 2025, el impacto del anuncio arancelario del "Día de la Liberación" de Trump el pasado abril ha sido más tenue de lo esperado.

Las economías de América Latina y el Caribe (ALC) han salido relativamente bien paradas hasta ahora, con sus exportaciones a EE. UU. enfrentando un arancel efectivo medio de aproximadamente el 10%. Esto puede reflejar los vínculos comerciales de larga data de la región con Estados Unidos, que sigue siendo el socio comercial más importante de ALC: casi el 44% de las exportaciones totales de ALC en 2023 se dirigieron a EE. UU., que fue el origen de aproximadamente el 31% de sus importaciones totales ese año.

Pero bajo estos promedios subyacen marcadas diferencias en la exposición comercial y la composición de las exportaciones. México y los países de Centroamérica y el Caribe están más expuestos al mercado estadounidense que sus homólogos sudamericanos. Mientras que las exportaciones de ALC a EE. UU. están fuertemente ponderadas hacia los bienes agrícolas, los productos alimenticios y las materias primas, México representa la mayor parte de las exportaciones de manufacturas de la región —particularmente vehículos y autopartes— debido a su profunda integración industrial con EE. UU.

El tipo arancelario efectivo medio de EE. UU. para ALC, que palidece en comparación con el gravamen de aproximadamente el 20% impuesto a las principales economías manufactureras del Sudeste Asiático, subestima la diversidad de resultados en toda la región. Los países de ALC han estado sujetos a regímenes arancelarios muy diferentes, que van desde tipos "recíprocos" definidos a grandes rasgos, normalmente en el rango del 10-15%, hasta medidas muy selectivas que afectan a países y productos específicos.

Los aranceles efectivos medios más altos se aplican a Brasil (aproximadamente el 33%, aunque en un momento dado llegó a enfrentar aranceles de hasta el 50% en exportaciones seleccionadas), Uruguay (20%) y Nicaragua (18%). México, por el contrario, ha enfrentado un arancel efectivo medio mucho más bajo, en torno al 8%, debido a que más del 85% de sus exportaciones cumplen con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y, por tanto, están exentas del arancel del 25% anunciado en marzo de 2025 (aunque el acuerdo será revisado este año). Varios países sudamericanos han enfrentado igualmente aranceles inferiores a la media, debido a la gran proporción de sus exportaciones —como cátodos de cobre, estaño y petróleo— que entran en las exenciones.

Pronto quedó claro que Trump considera los aranceles como una herramienta eficaz de coerción. A finales del año pasado, la administración eliminó los aranceles a algunas exportaciones de Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador bajo acuerdos marco bilaterales que otorgan a las empresas estadounidenses un mayor acceso al mercado. Pero las concesiones que EE. UU. ha tratado de extraer de sus socios comerciales se han extendido sistemáticamente más allá del ámbito comercial hacia otros dominios, incluyendo el control de drogas, la alineación geopolítica y acontecimientos políticos internos sensibles.

Por ejemplo, en marzo de 2025, Trump declaró que EE. UU. podría imponer un arancel del 25% a las importaciones de cualquier país que comprara petróleo venezolano, a ejecutar a discreción del Secretario de Estado. Posteriormente, la administración anunció aranceles del 50% —entre los más altos que ha impuesto— a una serie de exportaciones brasileñas explícitamente por razones políticas: Trump quería presionar al país para que detuviera el procesamiento judicial del expresidente Jair Bolsonaro. La acción del Congreso y las negociaciones posteriores diluyeron sustancialmente los aranceles, concediendo alivio a varios productos agrícolas.

El patrón de Trump de acción unilateral seguida de negociación bilateral, en la que la política arancelaria se utiliza como palanca, refleja un cambio global hacia el uso de herramientas económicas como armas para perseguir objetivos geopolíticos más amplios. Los efectos desiguales de este enfoque, con industrias como las de autopartes, acero, aluminio, café y productos agrícolas soportando el peso de la presión, han provocado respuestas estratégicas y una reconfiguración comercial en toda la región de ALC. Los desafíos legales a los aranceles de Trump, sobre los cuales se espera que la Corte Suprema de EE. UU. falle en los próximos meses, han añadido otra capa de incertidumbre.

Esa incertidumbre ha reducido la inversión extranjera directa (IED) en ALC; los anuncios de proyectos de IED cayeron bruscamente en la primera mitad de 2025, especialmente en los sectores que dependen de las exportaciones a EE. UU. Al mismo tiempo, aunque las exportaciones a EE. UU. se vieron impulsadas temporalmente cuando las empresas estadounidenses adelantaron compras ante las subidas arancelarias previstas, los flujos comerciales se están ajustando a la nueva realidad. Además, los aranceles efectivos relativamente más bajos de ALC han creado oportunidades para la desviación de comercio desde las economías del Sudeste Asiático en sectores como la confección, los dispositivos médicos y la agroindustria.

La guerra comercial de la administración Trump no ha sido tan perjudicial para ALC como se temía. Pero la incertidumbre sostenida ha tenido profundas implicaciones para la inversión, las decisiones de abastecimiento y las relaciones comerciales a largo plazo. La mayoría de las economías de la región, con un margen limitado para confrontar a Estados Unidos o tomar represalias, han comenzado a buscar estabilidad en otros lugares mediante la diversificación.

Los argumentos a favor de la diversificación —tanto en términos de comercio extrarregional como intrarregional— nunca han sido tan sólidos. El nuevo acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur subraya las ganancias potenciales de una integración más profunda con socios fiables. Ahora, los países de ALC deben mirarse unos a otros y buscar mercados amigos fuera de la región para seguir construyendo un colchón contra una política comercial de EE. UU. cada vez más impredecible y unas condiciones globales para el comercio inciertas.

Eugenia Andreasen es profesora asistente de Economía en la Universidad de Chile.