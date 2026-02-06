Trump no se equivoca del todo con respecto a México

CIUDAD DE MÉXICO – En varias entrevistas posteriores a que las fuerzas estadounidenses extrajeran a Nicolás Maduro de Venezuela, el presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo que su administración "tendrá que hacer algo" con respecto a México, el vecino del sur de Estados Unidos. Trump volvió a elogiar a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, como una "persona magnífica", pero reiteró su creencia de que los cárteles de la droga dirigen el país. Esta noción se vio reforzada recientemente por la acusación de EE. UU. contra Maduro, en la que se alegaba que él y otros funcionarios venezolanos trabajaron con cárteles mexicanos para traficar cocaína y lavar ganancias del narcotráfico.

En varias ocasiones desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha amenazado con acciones militares contra los cárteles y se ha ofrecido a enviar fuerzas especiales para acompañar a las tropas mexicanas en redadas contra las drogas. Sheinbaum ha rechazado repetidamente estos movimientos porque una intervención estadounidense sería políticamente devastadora para ella y para el partido gobernante, Morena, que su aún poderoso predecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fundó y controla.

Trump tiene al menos parte de razón en que el crimen organizado ha expandido enormemente su influencia en México y controla grandes extensiones del territorio nacional. Es difícil obtener datos precisos sobre el alcance de la actividad criminal en México, pero fuentes fiables apuntan a un aumento durante la presidencia de AMLO, una tendencia que continúa hoy.

Además del narcotráfico y la trata de personas, los cárteles mantienen lucrativas redes de extorsión, que se han convertido en una fuente de ingresos más importante tras el cierre efectivo de la frontera entre EE. UU. y México a la migración indocumentada y la consecuente caída de los ingresos por tráfico de personas. Informes recientes encuentran niveles crecientes de extorsión en diversas regiones y sectores, incluido el transporte de mercancías.

Mientras que AMLO "pausó" las relaciones con la embajada de EE. UU. en asuntos de seguridad durante su mandato, Sheinbaum ha buscado apaciguar a Trump aumentando la cooperación y el intercambio de información con las autoridades estadounidenses sobre el narcotráfico y otras actividades ilícitas. El Departamento de Estado de EE. UU. y otros miembros de la administración Trump han elogiado la disposición del gobierno mexicano para colaborar.

Como parte de este esfuerzo, México ha extraditado a docenas de miembros de los cárteles a EE. UU., incluyendo a 37 personas a finales de enero. Sheinbaum también ha nombrado a un secretario de Seguridad Pública experimentado y competente para coordinar al ejército y a la Guardia Nacional en operaciones de inteligencia, lo que ha dado lugar a enfrentamientos con cárteles notorios y a la detención de muchos líderes del crimen organizado.

El suministro de fentanilo de México a EE. UU. —un enfoque principal de la administración Trump— parece haberse ralentizado considerablemente (o, al menos, las incautaciones de la droga han caído drásticamente). Los homicidios han disminuido, pero las desapariciones han aumentado de forma acusada, y el descubrimiento el año pasado de un campo de "exterminio" de un cártel, con reclutas forzosos que se cree figuran entre las víctimas, desencadenó una indignación generalizada por el agravamiento del problema.

A pesar de la aparente reversión del enfoque de "abrazos, no balazos" de AMLO hacia el crimen organizado y el aumento de la cooperación con EE. UU., los datos sugieren que estos grupos siguen expandiéndose. Así es ciertamente como lo ven la Casa Blanca y la población mexicana (las encuestas en México y en toda América Latina muestran que la seguridad es una preocupación prioritaria). Pero una intervención estadounidense en el país sin el consentimiento de los militares mexicanos sería peligrosamente contraproducente, dañando gravemente las relaciones bilaterales y volviendo a la opinión pública de México contra EE. UU.

También sería ineficaz, porque frenar el poder del crimen organizado requiere cortar sus vínculos con el poder político. Es de sobra conocido que el partido gobernante, Morena, ha recibido fondos de organizaciones criminales para financiar campañas electorales en varios estados y municipios a lo largo de los años. Además, destacados miembros del partido, incluidos gobernadores estatales y congresistas, tienen presuntos vínculos con el crimen organizado.

La respuesta directa es que el gobierno de Sheinbaum investigue estos vínculos. Pero todos los políticos con presuntos vínculos con los cárteles fueron nombrados por AMLO, y Sheinbaum es claramente incapaz o no está dispuesta a arriesgarse a una ruptura con su predecesor que fracturaría a Morena y pondría en riesgo a su administración. Sheinbaum debe convocar una elección intermedia en 2027 para conservar su presidencia y, por lo tanto, necesita la maquinaria electoral de Morena. (Ese voto es una trampa inventada por AMLO para asegurar su control continuado de Morena incluso estando fuera del poder).

Trump no tiene las mismas limitaciones. Si se toma en serio el combate a los cárteles de México, debería centrarse en revelar sus vínculos con los políticos de Morena en lugar de presionar por una acción militar. Las docenas de miembros de los cárteles extraditados a EE. UU. seguramente han proporcionado información detallada sobre estos lazos. La revocación del visado estadounidense de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en 2025 y la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por presunto lavado de dinero son primeros pasos prometedores. Más detenciones y acusaciones podrían tener un impacto positivo en las relaciones México-Estados Unidos.

Tales acciones reducirían el control de AMLO sobre Morena, permitiendo a Sheinbaum tomar el mando del partido y ampliar la lucha contra el crimen organizado. En el futuro, los políticos tendrían menos probabilidades de trabajar con los cárteles si supieran que ello podría llevar a su arresto y encarcelamiento.

Otro beneficio potencial es que la alianza de Morena podría fragmentarse, abriendo la posibilidad de una competencia política real y un alejamiento de la senda autocrática en la que AMLO puso al país. Por supuesto, a Trump le importa poco la solidez de la democracia mexicana. Pero un sistema político más competitivo podría conducir a la relajación de las restricciones que AMLO impuso al sector eléctrico, particularmente las restricciones a la inversión privada, un desarrollo que podría ser de gran interés para las empresas estadounidenses y para Trump.

Quizás lo más importante es que una aplicación de la ley más contundente contra los cárteles podría mejorar la percepción de los inversores sobre México, tanto en el país como en el extranjero. Dado que el estancamiento de la inversión es probablemente la razón principal por la que la economía mexicana ha tenido un desempeño tan pobre en los últimos años, este cambio podría ser beneficioso para México y EE. UU. Pero solo puede ocurrir si Trump combate a los cárteles con presión política, no con fuerza militar.

(*) Guillermo Ortiz, exsecretario de Hacienda de México y exgobernador del Banco de México, es tesorero del G30.