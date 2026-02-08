Argentina comercia casi el doble con China que con Estados Unidos

El acuerdo con Estados Unidos busca aumentar el intercambio de bienes y eventualmente desplazar a China, cuyo comercio con Argentina viene en constante crecimiento. En la actualidad, el flujo del país con el gigante asiático casi duplica al que tiene con el gobernado por Donald Trump.

Durante 2025, el intercambio comercial creció 56% con China, por un total de US$ 27.753 millones. El guarismo surge de US$ 9.799 millones de exportaciones, un incremento del 61,4%, y US$ 17.954 millones de importaciones, que aumentaron 53,9%. Así, fue el segundo socio comercial y la balanza bilateral arrojó un negativo por US$ 8.155 millones.

Por su parte, el flujo con EE.UU. se colocó en tercer lugar y subió 18%, pese a que el año pasado las ventas al país estadounidense fueron récord por US$ 8.338 millones, según destacó la Bolsa de Comercio de Rosario en base a Indec. En tanto, el ingreso de productos ascendió a US$ 6.704 millones.

El crecimiento del país asiático podría superar a Brasil, que se colocó como el principal socio comercial de Argentina el año pasado, con un flujo total de US$ 31.135 millones. Las exportaciones cayeron 6,3% hasta los US$ 12.771 millones, mientras que las importaciones subieron 28,5% hasta US$ 18.424 millones. Esto arrojó un saldo negativo por US$ 5.653 millones.

En conjunto, esos tres países explican el 45% del comercio total argentino con el exterior.

El acuerdo firmado esta semana sostiene que “Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos, lo que permitirá recuperar exportaciones por 1.013 millones de dólares”, según reza el texto que publicó Cancillería. En el marco de este convenio, Argentina “eliminará aranceles para 221 posiciones arancelarias, y otorgará cuotas para vehículos, carne y otros productos agrícolas”, agregó el comunicado.

Carne. Un ítem clave dentro del nuevo acuerdo es el comercio de la carne vacuna. Si bien el tratado elimina aranceles en el mercado argentino para la carne bovina estadounidense, generó suspicacia entre varios observadores en relación con que no concede mejora para el producto argentino en territorio extranjero.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el decreto que aumenta de 20 mil a 100 mil toneladas la cuota de exportación argentina al país norteamericano. Es decir, este año se quintuplicarían las ventas.

En 2025, las exportaciones de carne bovina en su conjunto totalizaron casi US$ 3.886 millones, según el sistema de Consultas del Comercio Exterior de Bienes del Indec. Casi la mitad se lo lleva China, con US$ 1.894 millones, que ocupa el primer puesto para esta categoría, principalmente por el rubro de “Carne bovina, congelada, deshuesada” por cerca de US$ 1.500 millones. En segundo lugar se encuentra Israel, con US$ 431 millones y tercero Estados Unidos, con US$ 342 millones.