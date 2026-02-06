Distintas entidades bancarias actualizaron su abanico de promociones exclusivas vigentes para la carga de combustibles durante febrero de 2026 en todo el país. Los descuentos se ubican entre el 10% y el 30%, y se obtienen a través de pagos con QR de Modo, la billetera virtual del Banco Nación BNA+ y tarjeta de débito y crédito de diferentes entidades.

Las rebajas en el valor de las naftas se distribuyen en todo el país e incluyen marcas como YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy. Los niveles de descuento y los topes de reintegro varían según el banco y el día de la semana en que se realiza la carga.

Los beneficios permitirán amortiguar la suba de las naftas y el gasoil, tras el reciente incremento de los impuestos aplicado durante el segundo mes del año.

Nafta y gasoil: descuentos en la carga de combustibles del 10% al 30% en febrero de 2026

El 1 de marzo de 2026, la Secretaría de Energía, salvo una nueva postergación, aplicará el aumento total del remanente pendiente de 2024 y del primer, segundo y tercer trimestre de 2025, que el Gobierno viene dilatando.

Descuentos en el valor de la nafta y gasoil con Banco Nación

El Banco Nación ofrece un 30% de descuento en la carga de combustible los viernes de febrero en YPF, Shell, Axion, abonando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard de BNA y/0 por medio del QR mediante MODO en la aplicación BNA+.

Domingos de febrero, 10% de descuento en YPF, Puma, Shell y Axion con Banco Ciudad

El Banco Ciudad brinda un tope de reintegro de $10.000 mensuales por cliente abonando con QR de MODO y tarjetas de crédito de Visa y Mastercard o pagando por la App Ciudad, billetera virtual de la empresa financiera.

Hasta 15% de ahorro en naftas todos los lunes con Banco Galicia

- 10% de ahorro | Tope de reintegro $10.000 en total por mes. Válida para Lunes comprendidos entre el 02/02/2026 y el 23/02/2026 para compras realizadas con Tarjeta Mastercard escaneando el QR de MODO desde la app Galicia y/o MODO.

- 15% de ahorro para clientes Galicia Éminent | Tope de reintegro $15.000 en total por mes. Válida para Lunes comprendidos entre el 02/02/2026 y el 23/02/2026 para compras realizadas con Tarjeta Mastercard escaneando el QR de MODO desde la app Galicia y/o MODO.

- 10% de ahorro para clientes Galicia Haberes | Tope de $5000 en total por mes. Válida para Lunes comprendidos entre el 02/02/2026 y el 23/02/2026, para compras realizadas con Tarjeta Mastercard escaneando el QR de MODO desde la app Galicia y/o MODO.

