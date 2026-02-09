Bad Bunny deslumbró en el Super Bowl 2026 junto a Lady Gaga y Ricky Martin

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX quedó marcado por una puesta en escena sin precedentes encabezada por Bad Bunny, quien convirtió el descanso del partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en una celebración masiva de la cultura latinoamericana. Ante millones de espectadores en todo el mundo, el artista puertorriqueño ofreció un show conceptual, político y emocional que consolidó a la música latina en el centro del mayor evento deportivo de Estados Unidos.

Bad Bunny tiene su gran noche en el Super Bowl ante una audiencia de 120 millones de personas

El escenario fue el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, un enclave estratégico del área de Silicon Valley que volvió a ser epicentro del entretenimiento global. Allí, el Conejo Malo desplegó una narrativa visual y musical que combinó tradición, orgullo identitario y proyección internacional.

“¡Qué rico es ser latino!”, lanzó Bad Bunny apenas apareció en escena. La frase funcionó como declaración de principios de un show concebido como un videoclip en vivo, con escenas coreografiadas sobre el césped y secuencias pregrabadas que reforzaron el relato. El inicio, ambientado en un sembradío simbólico montado en el campo de juego, evocó raíces, territorio y pertenencia, mientras el artista —vestido de blanco— interpretaba “Tití me preguntó” con una pelota de fútbol americano como elemento central.

La puesta resignificó el imaginario del Super Bowl, un evento históricamente asociado a la cultura anglosajona que, en esta edición, se dejó atravesar por sonidos, banderas y lenguajes del mundo latino. La estética, la coreografía y la elección del repertorio dialogaron con una audiencia global cada vez más diversa.

Lady Gaga y Ricky Martin, invitados clave del mediotiempo más latino de la historia del Super Bowl

El show sumó apariciones sorpresivas que ampliaron su alcance simbólico. Ricky Martin irrumpió con un fragmento de “Lo que le pasó a Hawaii”, una interpretación cargada de contenido político que desató la ovación del estadio, acompañado por banderas de Puerto Rico ondeando en las tribunas.

La reacción de los famosos al show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Más adelante, Lady Gaga apareció en una escena que simuló una boda, para interpretar “Die With a Smile” con un arreglo de fuerte impronta latina, en uno de los cruces culturales más comentados de la noche. También participaron artistas y figuras del espectáculo como Cardi B, Karol G, Young Miko, Pedro Pascal y Jessica Alba, reforzando el carácter coral y multicultural del show.

Un mensaje de unidad y orgullo latino ante millones de espectadores en todo el mundo

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Bad Bunny se habló a sí mismo en la infancia. Frente a una recreación de su versión de niño mirando televisión, el artista pronunció: “Nunca dejé de creer en mí”, y le entregó simbólicamente un Grammy, en referencia a los recientes reconocimientos obtenidos por su obra dedicada a Puerto Rico. El gesto condensó el eje del espectáculo: la perseverancia, la identidad y la representación.

No es solo NFL: las apuestas más raras del Super Bowl 2026

El mensaje político fue explícito. “Lo único más poderoso que el odio es el amor”, afirmó antes de bendecir a América y nombrar uno por uno a los países del continente, en un llamado a la unidad y contra la discriminación. El cierre con “Debí tirar más fotos” reunió a todos los bailarines en escena y selló el lema final: “Seguimo’ aquí”.

Bad Bunny regresó al Super Bowl como figura central tras su consagración internacional

Bad Bunny ya había pisado el escenario del Super Bowl en 2020 como invitado del histórico show latino encabezado por Shakira y Jennifer Lopez. Sin embargo, su consagración como figura central llegó en 2026, tras un año de impacto global impulsado por el álbum Debí Tirar Más Fotos y una cosecha de premios que incluyó el Grammy a Álbum del Año.

Su confirmación como artista principal, anunciada en septiembre de 2025, fue leída por la industria como un reconocimiento al peso comercial y cultural de la música latina en el mercado estadounidense y global.

El impacto cultural y económico del Super Bowl 2026 más allá del fútbol americano

Más allá del espectáculo artístico, el Super Bowl volvió a demostrar su magnitud como fenómeno económico y mediático. La organización del evento implicó para Santa Clara y sus alrededores inversiones estimadas en decenas de millones de dólares en seguridad, hotelería, producción y servicios. En paralelo, las tandas publicitarias del partido alcanzaron cifras récord, con anuncios de 30 segundos valuados en varios millones de dólares, según reportes de medios económicos estadounidenses.

Desde hace una década, el show de medio tiempo se consolidó como una vidriera global para artistas de primer nivel. En ese recorrido, la edición 2026 marcó un punto de inflexión al colocar a la cultura latina no como invitada, sino como protagonista absoluta.

