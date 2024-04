El licenciado en Física, Mariano Sigman, citó al Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman y señaló que “tendemos a extrapolar virtudes y pensamos que el que es bueno en algo suele ser bueno en toda otra cantidad de cosas”. “El hecho de que programas muy prematuros hayan podido hacerlo tan bien, lo que muestra es que quizás la inteligencia humana, la creatividad y la esencia, no esté en los lugares en donde siempre pensamos que estaba, como el ajedrez”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mariano Sigman es escritor y licenciado en Física y doctor en neurociencia. A su vez, fundó el Laboratorio de Neurociencia Investigativa de la Universidad de Buenos Aires. Además, trabajó con magos, cocineros, artistas plásticos y músicos para relacionar a la neurociencia y a los distintos aspectos de la cultura humana.

Cinco ejercicios clave para mejorar el cerebro y la memoria

Hace algunos días, Faustino Oro, un niño argentino de 10 años, derrotó al astro del ajedrez Magnus Carlsen. Ayudanos a entender cómo un chico de 10 años, que aún está en proceso de desarrollo, en un área particular puede tener un nivel de inteligencia que supere a los adultos, en este caso, a quien fue considerado el mejor ajedrecista de todos los tiempos, Carlsen.

No es que sea más inteligente, es un chico que no deja de ser un niño pero que resuelve algún tipo de problema que la mayoría de los adultos no podemos resolver. Esto no es tan raro en el mundo cognitivo. El ajedrez es un lenguaje que se adquiere y el niño Oro es un jugador singular. Faustino ha trabajado con enorme pasión y ha invertido un montón de horas en aprender. Además fluye en este idioma, hay algo de su gestualidad mental o de cierta forma de pensar o visualizar que todos tenemos y se distribuye entre todos nosotros en la que él, de alguna forma, tiene una especie de enorme sintonía con esa forma expresiva. Hay otros ejemplos, como la música, el baile y las matemáticas. Él tiene lo que muchos perciben como un don, que una vez que empieza a funcionar en ese ámbito, que lo motiva enormemente, se da una especie de círculo virtuoso en el que hay una predisposición para algo que se exacerba con la enorme voluntad de trabajo que él le pone a esto.

Orgullo nacional: Faustino Oro, de 10 años, venció al número uno del mundo en ajedrez

Hoy entrevistamos a Daniel Scioli y nos decía que todas las noches, para mantenerse despierto, juega un rato al ajedrez. ¿Hay una sobrevaloración de la relación del ajedrez con la inteligencia?

Personalmente soy un fanático del ajedrez. De hecho, hace unos días estuve con Carlsen. Hay que tamizar algunas cosas: lo de Faustino es extraordinario, estamos frente a un fenómeno de esos que tiene una singularidad de uno en millones, pero aun así, dicho esto, la partida que le gana a Carlsen es una partida muy rápida que requiere, además de un enorme conocimiento de ajedrez, muchas virtudes motoras, donde hay un grado de error que hace que haya mucha más probabilidad de que el que es mejor pierda. No es que Faustino sea mejor que Carlsen, de hecho está muy lejos. Siendo increíblemente bueno para la edad que tiene, es todavía muchísimo peor que Carlsen en el ajedrez. Es decir, si juegan 50 veces a partidas lentas y pensadas, Carlsen tendría mejor resultado.

Daniel Scioli: "Milei y Menem comparten el liderazgo"

Hay muchos estudios que muestran que el ejercicio cognitivo protege de cierto deterioro de algunas formas de demencia y pérdida de la memoria. Estos estudios siempre son difíciles de verificar porque son un poco anecdóticos y además están siempre correlacionados con un montón de otras circunstancias. No creo que haya nada mágico en el ajedrez, ni que sea distinto de jugar a las damas o al truco. Hay algo del ajedrez particular que es que se mezclan distintas facultades cognitivas, que son la memoria, la visualización y la toma de decisiones ágiles. Me encantaría decir que el ajedrez es una especie de vacuna cognitiva: de la misma manera que Faustino ahora le ganó a Carlsen, cada tanto, cuando hay una derrota en ajedrez, esto toma una magnitud épica que trasciende el juego.

Otro ejemplo muy emblemático fue cuando Garry Kaspárov perdió por primera vez contra una computadora. Durante mucho tiempo hemos pensado que el ajedrez era como la expresión última del pensamiento humano. De hecho, es una figura muy repetida en la literatura y en la historia de la cultura y, sin embargo, quizás no sea tan distinto o complejo como imaginamos. El hecho de que programas muy prematuros hayan podido hacerlo tan bien, lo que muestra es que quizás la inteligencia humana, la creatividad y la esencia, no esté en los lugares en donde siempre pensamos que estaba, como el ajedrez.

Faustino Oro, la joven promesa argentina del ajedrez.

Román Iucht: ¿Qué opera del cerebro cuando se juega en un minuto? ¿Se opera desde un lugar casi de emoción violenta? ¿Por qué en un minuto hay más chances de que Oro le pueda ganar a Carlsen? ¿En mayor cantidad de horas la mente de Oro es más débil?

No es más débil, pero se exacerba más la diferencia entre el que es mejor y peor. Para tener un ejemplo más claro, imaginate un jugador de tenis que es bueno pero que no es buenísimo y que juega un partido con algún gran tenista: a cinco sets es más difícil ganarle, pero a un punto sería muchísimo más fácil, porque ciertas circunstancias de la volatilidad intrínseca de un juego que tiene poco escrutinio estadístico permite este tipo de anomalías. Entonces, cuando juegan muy rápido, los dos cometen muchos errores. De hecho, si juegasen 100 partidas a 1 minuto, también Carlsen le ganaría. De todas formas, no quiero minimizar esto porque tiene algo épico, pero también algo muy mediático.

El pequeño "Messi" del ajedrez: a los 10 años Faustino le ganó al número 1, rompió récords mundiales y va por más

En Argentina hay muchos jugadores buenísimos de la edad de Faustino, hay algo de cómo funcionan los medios y la voracidad por la noticia humana que es de la índole del espectáculo. Faustino es un genio, un jugador de ajedrez singular pero, además de eso, se junta cierta espectacularidad de la noticia, que jugadores que también son increíblemente buenos no han tenido ese momento particular, entonces no han dado ese bombazo mediático.

En una partida lenta tenés mucho más tiempo para pensar, entonces cometes menos errores. Esto lo juegan literalmente en un minuto, en una partida de ajedrez se juegan aproximadamente 40 jugadas, entonces tenés que hacer una jugada cada segundo y medio, porque si gastas más tiempo perdés la partida. Entonces, también hay algo de destreza motora, los buenos jugadores de ajedrez rápido también tienen mucha cancha en usar bien el tiempo y mover bien el mouse. Hay algunos jugadores muy buenos en ajedrez que en el ajedrez rápido no son buenos. Lo que hay también es una enorme capacidad para reconocer patrones: esta gente ve una posición de ajedrez y en una fracción de segundo entiende qué es lo que está pasando.

Había un gran maestro del mundo del ajedrez, que se llamaba José Raúl Capablanca, gran campeón del ajedrez, a quien le preguntaron cuántas jugadas pensaba y él respondió que "solo una, la mejor"; lo cual refleja la idea de la intuición para pensar solo lo correcto. Los buenos jugadores rápidos son aquellos que no juegan todas las jugadas, sino que inmediatamente entienden cuál es la jugada correcta, y Faustino evidentemente tiene eso desarrollado de manera muy sorprendente y muy precoz.

Faustino Oro.

RI: ¿Supones que el hecho de no verse es un elemento que pudo haber ayudado a Faustino? ¿Quién se hubiese intimidado más si hubiesen estado cara a cara? ¿Estamos hablando de un chico de 10 años que tiene una inteligencia específica o de una mente brillante que va a ser trascendente para la humanidad?

En este caso creo que a ninguno de los dos le hubiese afectado estar cara a cara porque tienen esa pasta de campeón de atreverse a ganarle a cualquiera y no tenerle miedo a nadie. Hay muchos casos en el ajedrez de historia de precocidad muy emblemática. Una de las más hermosas es una chica húngara que se llama Judit Polgár, que le ganó a todos los campeones del mundo contra los que jugó. Hay una serie de títulos en el ajedrez y ella fue la persona más joven en ser gran maestra. Hay una partida muy famosa en la que ella juega contra Kaspárov, que era un jugador famoso por lo intimidante que era, tenía una mirada muy agresiva que te descolocaba mucho. Estaban jugando la partida y Kaspárov le hace trampa cambiando de pieza, algo que Judit nota y lo mira reflejando que le estaba haciendo trampa, pero ante la intimidación frente a una niña chiquita, terminó resolviendo un partido que se hizo famoso porque él no soportó perder e hizo trampa.

Rusia incluyó al ajedrecista y opositor Garry Kasparov en una lista de "terroristas y extremistas"

Hay videos muy lindos de Carlsen con 13 años jugando contra Kasparov. Estoy seguro de que Carlsen, cuando perdió contra Faustino, se sacó el sombrero. Tiene esa esencia de campeón que cuando ve a alguien que le gana bien le debe dar bronca porque no quiere perder, pero que a la vez lo emociona porque ve el valor en eso.

Respecto a la segunda pregunta, jugar bien al ajedrez no significa ser buena persona, ni pensar bien, ni tener valores morales justos o pensar bien en la política. Daniel Kahneman, el Premio Nobel de economía, había descrito muy bien este efecto en el cual tendemos a extrapolar virtudes y pensamos que el que es bueno en algo suele ser bueno en toda otra cantidad de cosas. Faustino es una persona con una memoria bastante sensacional, debe tener virtudes cognitivas que le permitan jugar bien al ajedrez, pero el mejor ajedrecista no es la persona más inteligente, ni es la persona que comandará mejor un barco. Hay ciertas traslaciones, por ejemplo, los buenos ajedrecistas en general juegan bien al póker, pero no es que ser un gran ajedrecista te ponga en un lugar en el que seas bueno en la política, podes serlo, pero no es por ser bueno en el ajedrez.

Faustino Oro, prodigio argentino del ajedrez.

¿Hay alguna relación entre Oriente y Occidente respecto a la preferencia de los juegos? ¿El Go es un juego de estrategia superior al ajedrez?

El Go tiene algo de una enorme elegancia que es mucho más simple que el ajedrez en sus reglas. De hecho tiene una única pieza, el ajedrez tiene piezas distintas que juegan de diferentes maneras. También hay otros ajedreces orientales, hay uno chino que tiene torres y peones pero que a la vez cuenta con otras piezas, hay una enorme variedad de juegos. Es difícil decir cuál es el más profundo, puede ser que haya algunos en donde el truco tenga que ver con la viveza. El Go es un juego que lleva muchísimo tiempo, en el cual hay muchísimas piezas interconectadas y si cometes un pequeño error en un lugar del tablero, ese error puede repercutir en un desastre, entonces tenés que tener una especie de estado de atención mantenido durante algunas horas, algo que sería muy difícil de sostener en nuestra cultura. En cambio, en juegos como el dominó, el póker o el truco, son juegos en donde uno puede permitirse errores y distracciones.

Quién es Candela Francisco, la primera mujer argentina en convertirse en Campeona Mundial Juvenil de Ajedrez

Seguramente hay alguna relación cultural entre la estructura de los juegos y la estructura de las sociedades, pero no lo pondría en términos de que uno es mejor, sino que tiene cierta idiosincrasia de alguna forma de pensar. Creo que hay juegos que se corresponden mejor con distintas personalidades.

VF JL