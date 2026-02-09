Inflación de enero 2026: El Indec publica el dato oficial, pero con la vieja fórmula

Este martes 10 de febrero el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer la primera medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al 2026. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, dará muy similar al mes anterior, pero sin romper el piso del 2% que viene siendo una piedra en el zapato del Gobierno desde septiembre del 2025.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, estimó que la inflación del primer mes del 2026 se habría situado en 2,4% y espera que la inflación interanual alcance a fin de año 22,4%.

Desde el primer día hábil de febrero la inflación se ubicó en el foco del debate. La decisión del Gobierno de postergar el cambio de metodología del IPC derivó en la renuncia del director del INDEC, Marco Lavagna, y reabrió la discusión sobre la medición del índice de precios.

Alimentos y Bebidas aumentaron 2,5% en la primera semana de febrero

Actualmente, el IPC continúa utilizando las ponderaciones de la encuesta de hogares 2004/2005, que iban a ser actualizadas por las correspondientes a 2017/2018. }

Según indicó la consultora GMA “la nueva canasta incrementa el peso relativo de los servicios en 5,1 puntos y reduce la participación de rubros como alimentos en 4,3 puntos”.

El Gobierno busca avanzar primero en una reconfiguración del esquema de subsidios: el sistema de segmentación en tres categorías sería reemplazado por uno más simple, con sólo dos grupos. Las nuevas actualizaciones tarifarias, vigentes desde el 1 de febrero, implicarían subas promedio del 16,8% en el caso del gas y del 3,6% en electricidad (28% sin bonificaciones). “En términos inflacionarios, el ajuste sumaría alrededor de 0,5 puntos al IPC con la metodología vigente, impacto que ascendería a cerca de 0,7 puntos bajo la nueva canasta”, indicaron desde GMA.

Con la nueva canasta, la inflación de 2025 habría sido de 32,6%, frente al 31,5% registrado con la metodología vigente, pese a esta diferencia de poco más de 1 punto, el ministro Caputo señaló que el Gobierno avanzará en una nueva Encuesta de Hogares que permita actualizar la medición.

Cuáles son los resultados que puede producir la forma de medir el IPC

Desde la consultora Epyca señalaron que “el nuevo IPC lógicamente no es simplemente ‘medir lo mismo que antes y ponderar distinto’: se sumaron nuevos puntos de recolección de información (comercios), se incorporaron artículos nuevos y dejaron de medirse artículos que salieron de la canasta a usarse”.

“La buena práctica estadística hubiera indicado que se publicaran durante un tiempo ambos indicadores a la vez, para poder compararlos”, señalaron en la firma que dirige Martín Kalos y agregaron que “lo cierto es que hacer este cambio a pocos días de publicar el nuevo IPC es un problema complejo”.

Florencia Fiorentin, economista jefa de Epyca, mencionó que ante la ausencia de una medición con ponderadores actualizados “esto rompe con el principio básico de la política basada en evidencia: lo que no se conoce no se puede mejorar”. Según la especialista, además de afectar la posibilidad de realizar análisis económicos más precisos sobre el país y por ende de definir mejor las políticas económicas a implementar, esta decisión abre riesgos para Argentina:

- Mayor desconfianza, por anunciar con menos de 10 días de anticipación a la publicación del indicador que no se actualizaría, y por evidenciar que el motivo es una decisión política sobre un organismo autónomo.

- Judicial, por los contratos indexados con el IPC, principalmente del mercado inmobiliario (créditos hipotecarios, contratos de alquiler) y bonos del Tesoro Nacional. Aunque esto difícilmente se judicialice de manera efectiva en lo inmediato, es en teoría un riesgo que podría concretarse a futuro y podría haberse evitado.

Frenar el nuevo IPC le permitirá al Gobierno recortar $5 billones en gasto público

Rubros que alejan el IPC del piso del 2%

En el relevamiento de precios minoristas, desde la consultora CyT detectaron que para la región de Gran Buenos Aires el incremento en enero será de 2,4%, logrando una merma en comparación a la cifra registrada en diciembre de 2025. De esta manera rompería con la tendencia de aumentos que se repiten desde junio del año pasado.

Por su parte, Equilibra señaló que, según su propio relevamiento, en enero de 2026 la inflación nacional fue del 2,2%, empujada principalmente por Alimentos y Bebidas no estacionales (2,6%) y Regulados (2,4%). Por otra parte, el Resto del IPC Núcleo trepó 2,0%, al igual que los precios Estacionales, destacaron de la consultora que dirige Martín Rapetti.

Algunas estimaciones privadas de la inflación de enero

Las estimaciones privadas volvieron a mostrar una leve aceleración inflacionaria en enero, aunque con matices entre consultoras y una mirada más optimista hacia los próximos meses.

Según Equilibra, la inflación mensual se ubicó en 2,2%, con los mayores aumentos concentrados en restaurantes y hoteles (3,8%), bienes y servicios varios y alimentos y bebidas no alcohólicas (ambos con 3,1%), además de salud (2,8%). En términos interanuales, la consultora estimó una suba de precios del 32%.

Por su parte, EcoGo Consultores calculó que la inflación en alimentos y bebidas fue del 2,5% en el mes, impulsada principalmente por verduras, mientras que las carnes registraron incrementos cercanos al 3,6% mensual.

En tanto, la Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación general de enero alcanzó el 2,6%, lo que llevó la variación interanual al 32,1%, mostrando una aceleración en línea con la tendencia observada desde octubre. No obstante, la entidad se mostró optimista hacia adelante y proyectó que a partir de febrero podría retomarse el proceso de desaceleración interanual.

Al explicar el comportamiento reciente de los precios, señalaron que la suba responde a una menor demanda de pesos en un contexto de mayor incertidumbre electoral, lo que presionó sobre el tipo de cambio y luego se trasladó a los precios de los bienes transables, en especial alimentos y bebidas. Aun así, advirtieron que ese traslado debería ir perdiendo fuerza a medida que más sectores ya incorporaron la depreciación del peso en sus precios.

Finalmente, el relevamiento de C&T para el Gran Buenos Aires arrojó un aumento mensual de 2,4% en enero, lo que —según la consultora— rompió la tendencia alcista de los meses previos. Con ese dato, la inflación interanual se ubicaría en torno al 29,2%.

