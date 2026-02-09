Las empresas argentinas están anticipando para 2026 un ajuste salarial promedio del 23%, con una clara intención de alinear los incrementos de sueldos con las expectativas de inflación para el año, de acuerdo con el último sondeo sobre ajustes salariales y tendencias en payroll realizado por PwC Argentina.

El relevamiento, que consultó a 148 organizaciones de todo el país, marca un cambio de escenario respecto a ejercicios anteriores: luego de un 2025 en el que los salarios quedaron moderadamente rezagados frente al avance de los precios, para este año las proyecciones muestran una convergencia entre ajustes salariales esperados e inflación estimada, lo que impulsa a las empresas a planificar con mayor previsibilidad y a espaciar con más criterio los incrementos a lo largo del año.

Según el informe de PwC, el ajuste salarial proyectado para el conjunto de las empresas encuestadas se ubica en torno al 23%, un nivel que prácticamente coincide con las expectativas de inflación para 2026. Este avance en la planificación rompe con la lógica reactiva de años anteriores y permite a las áreas de Recursos Humanos diseñar políticas de compensación más alineadas con la estrategia de negocio y el desempeño individual.

El estudio también revela un cambio en la manera de administrar los aumentos: casi la mitad de las organizaciones planea implementar entre uno y tres ajustes durante el año, una proporción superior a la observada en 2025, lo que sugiere un enfoque más estructurado y previsible en materia salarial.

Inflación estimada para 2026: proyecciones del mercado

Las expectativas de inflación para 2026 continúan siendo un factor clave en la definición de políticas salariales. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina, los analistas consultados proyectan una inflación interanual acumulada cercana al 20,1% para todo 2026, reflejando una desaceleración respecto a los niveles de 2025 pero aún por encima de las metas oficiales planteadas en el Presupuesto Nacional, aprobado a finales de 2025, que contempla una proyección de inflación oficial cercana al 10%, buscando una reducción significativa respecto a años anteriores.

La convergencia entre la inflación estimada por el mercado y los ajustes salariales proyectados por las empresas configura un contexto de mayor previsibilidad macroeconómica, que favorece decisiones de largo plazo en materia de compensación, fidelización de talento y estrategias de retención, más allá de los incrementos básicos.

Recursos Humanos y transformación de payroll

En este marco de estabilidad relativa, las áreas de Recursos Humanos no sólo redefinen las bandas salariales, sino que también replantean sus procesos internos.

El sondeo destaca que casi la mitad de las organizaciones ya utiliza software de nómina especializado con automatización, aunque persisten desafíos ligados a la complejidad normativa, los errores de cálculo y la falta de integración de sistemas.

Ante esto, el 88% de las empresas manifestó que mejoraría algún aspecto de su proceso de liquidación de haberes, priorizando soluciones más integradas, confiables y orientadas a reducir tiempos y errores.

En resumen, la combinación de proyecciones salariales más alineadas con la inflación esperada, junto con una mayor planificación en los ajustes y una creciente digitalización de payroll, refleja un panorama donde las empresas buscan no solo preservar el poder adquisitivo de sus colaboradores, sino también fortalecer sus procesos internos en un contexto económico más estable que en años recientes.

