Despidos virales, redes sociales y salarios difusos: el nuevo mapa del trabajo en la era digital

La exposición de despidos en redes sociales dejó de ser una rareza para convertirse en un fenómeno masivo que interpela tanto a trabajadores como a empresas. Así lo explicó Ayelén Kalenok, licenciada en Relaciones Laborales, quien aseguró que “todo lo que tiene que ver con hashtags de despidos tiene una llegada gigante y muy importante”, generando efectos que antes no existían en el mundo laboral.

Según Kalenok, durante años el despido fue un tema tabú que se manejaba en la intimidad. “Antes pasabas por esta experiencia, la compartías con tu círculo cercano y quedaba ahí”, señaló. Hoy, en cambio, la lógica se invirtió: “parte desde la base de que todo es potencialmente público”, lo que obliga a las empresas a repensar sus prácticas frente a una reputación cada vez más frágil.

Despidos expuestos y reputación en riesgo

La especialista remarcó que esta visibilidad abre múltiples interrogantes. “Este es uno de los puntos súper interesantes porque el límite entre lo público y lo privado es cada vez más difuso”, afirmó, y advirtió que la exposición puede tener consecuencias futuras para quien busca reinsertarse laboralmente.

Desde lo legal, Kalenok explicó que se trata de “una zona bastante gris”, donde muchas personas comparten su despido como una forma de catarsis. Sin embargo, alertó que “en un mundo donde tus redes sociales y tu vida personal son tan accesibles, eso puede impactar el día de mañana al buscar un nuevo empleo”.

Como ejemplo emblemático, mencionó el caso de una trabajadora en Estados Unidos que transmitió su despido en vivo. “En muy pocos días tuvo millones de visualizaciones”, recordó, lo que obligó a la empresa a salir a dar explicaciones públicas. Para Kalenok, ese episodio dejó en evidencia “la situación tan expuesta en la que se siente uno cuando pasa por este tipo de situaciones”.

Salarios, desinformación y el rol de las redes

Otro eje central fue la percepción salarial instalada en redes sociales. “Tiene que ver con la desinformación y con que nadie está tan seguro de lo que debe ganar o pedir”, sostuvo Kalenok. En un contexto inflacionario histórico, explicó que “hay pocos canales de medición a nivel local”, lo que genera confusión tanto en empleados como en empleadores.

La especialista aclaró que, salvo rubros específicos como minería o agro, “no hay claridad de cuánto debería ganar una persona en roles más comunes”, como administrativos, gastronómicos o industriales. En ese escenario, advirtió que “las redes sociales no solo generan información, también generan desinformación”, algo clave porque “determina cuánto pedimos, qué es justo y cuánto debemos recibir”.

Para Kalenok, el desafío está en humanizar los procesos de desvinculación y adaptarlos a las nuevas demandas sociales. “La idea es ver cómo estas situaciones se pueden reconciliar con procesos un poquito más humanos”, concluyó.

