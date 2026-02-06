Empleados públicos de Córdoba denuncian descuentos totales de sus salarios por parte de Bancor

Una crisis financiera afecta a cientos de empleados públicos de Córdoba que cobraron sus haberes de enero con descuentos que alcanzaron hasta el 100% de sus salarios. El Banco de Córdoba (Bancor) debitó automáticamente montos completos de las cuentas sueldo para cubrir deudas de préstamos personales y tarjetas de crédito, una práctica que abogados especializados califican como ilegal.

El abogado Javier Arroyo, quien asesora a más de 100 afectados, explicó que "se están haciendo estos descuentos sobre cuentas sueldo, cuentas donde la gente percibe sus haberes, el único sustento que tienen para mantenerse durante el mes y en muchos de los casos casi hasta el 100% se les ha descontado".

Descuentos de hasta el 90% en haberes: cómo iniciar el reclamo y dónde comunicarse

La situación generó un colapso en la economía familiar de docentes y otros trabajadores estatales que quedaron sin recursos para gastos básicos. Arroyo detalló que en su estudio realizan asesoramientos por videollamada "porque hay gente que no tiene para pagar el colectivo para llegarse al estudio". El caso de una persona que quedó con solo 1.700 pesos en su cuenta ilustra la gravedad del problema.

Préstamos desproporcionados y endeudamiento forzado

Según el letrado, la entidad financiera otorgó créditos que exceden la capacidad de pago de los empleados. "Hay personas que ganan entre 1 millón y 1 millón y medio, tienen préstamos preaprobados que con un solo clic pueden sacar hasta 11 millones, 10 millones, 8 millones de pesos a devolver en cuotas que prácticamente hacen su sueldo", señaló.

A esto se suma el uso de tarjetas de crédito por montos elevados. Arroyo indicó que "lamentablemente las personas han usado la tarjeta de crédito para financiar comida, para financiar el supermercado, para financiar combustible”.

El abogado cuestionó la responsabilidad del banco: "Si yo sé que vos estás percibiendo por mes un millón y te voy a prestar para endeudarte por mes por un millón o un millón y pico, yo soy el irresponsable", afirmó.

Protección legal del salario

Arroyo explicó que las cuentas sueldo tienen una protección especial en la legislación argentina. "El sueldo acá en Argentina está tomado como un bien que tiene un carácter alimentario, por eso está especialmente protegido por la ley. Entonces, el banco no puede compensar ni debitar libremente ese sueldo", advirtió.

Los descuentos solo pueden realizarse mediante orden judicial, no por acuerdos voluntarios. "Por ahí se habla de que la persona firma voluntariamente que el banco le puede debitar automáticamente el costo de la tarjeta de esa cuenta. Eso está mal. Es una cláusula abusiva", sostuvo el letrado.

Acciones legales y refinanciación

El estudio jurídico ya presentó las primeras acciones de amparo y demandas por daños y perjuicios. "Hay un incumplimiento grave del banco en sacar y haberle quitado el sustento mensual. Es una situación muy grave que amerita que el juez la revierta", explicó Arroyo, aunque advirtió que el proceso puede llevar entre 20 y 30 días.

Paralelamente, gestionan con Bancor una refinanciación de las deudas, aunque el abogado advirtió que "la refinanciación también lo que genera es más intereses y más deuda. O sea, no se hace sin intereses esa refinanciación".

Según informó La Voz del Interior, el banco convocó a los afectados a refinanciar sus deudas tras la avalancha de reclamos. Sin embargo, la medida no resuelve la emergencia inmediata de quienes quedaron sin recursos para subsistir durante febrero.

El conflicto, que ya se viene registrando desde meses anteriores, alcanzó su punto crítico en enero cuando los gremios docentes visibilizaron el problema.