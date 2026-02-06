Descuentos de hasta el 90% en haberes: cómo iniciar el reclamo y dónde comunicarse

El lunes 2, empleados públicos realizaron una concentración frente a la casa central del Banco de Córdoba para visibilizar una situación que calificaron como crítica, tras detectar descuentos masivos e inconsultos en sus cuentas sueldo. Según denunciaron, en los casos más graves las quitas alcanzaron hasta el 90% de los haberes mensuales. La protesta se dio luego de que numerosos trabajadores, principalmente docentes, advirtieran la reducción abrupta de sus salarios al momento de cobrar.

La Defensoría del Pueblo de Córdoba intervino ante la acumulación de reclamos presenciales y virtuales. En diálogo con Punto a Punto Radio, en el programa Es por acá, Alejandra Capdevila, directora de Atención Ciudadana, explicó que el organismo "ya había recibido con anterioridad varios reclamos con jubilados, pensionados y ciudadanos en particular, y ahora vino el tema de esta cantidad de empleados públicos con estos descuentos del 90% cas de su sueldo”, expresó.

Sobre el origen del problema, Capdevila indicó que los descuentos se aplicaron por deudas. “Se ha descontado del 90% del haber en conceptos de deuda, de tarjetas de crédito, de préstamos, que ha sido un error de sistema”, afirmó.

En ese marco, señaló que la entidad bancaria se comprometió a analizar caso por caso y revertir los montos descontados de manera indebida. “Van a tomar medida y van a rever todos los casos que sean presentados por esta vía”, aseguró.

Capdevila también describió un contexto generalizado de endeudamiento entre trabajadores activos y pasivos. “Estamos hablando casi de un 80% de los que vienen acá están endeudados, porque toman la tarjeta de crédito al tope para comprar medicamentos y alimentos, todas necesidades básicas para subsistir”, indicó.

Desde el organismo remarcaron que quienes ya tengan sus casos judicializados deberán continuar por esa vía, ya que la Defensoría no puede intervenir.“Nosotros, por una cuestión de ley, cuando está judicializado no tenemos intervención".

“Les solicitamos que todos hagan los reclamos por los medios pertinentes, por WhatsApp al 351-331-770 y por vía web”, explicó. Además, detalló que "la Defensoría toma los reclamos para integrar un listado que luego enviaremos al Banco de Córdoba para una revisión inmediata de cada situación".

La situación generó fuerte preocupación entre empleados públicos, que advirtieron dificultades para afrontar gastos básicos tras recibir haberes reducidos casi en su totalidad. Mientras tanto, se aguarda que el Banco de Córdoba avance en la corrección de los errores señalados y en la restitución de los montos correspondientes.