Comenzó la emisión del DNI electrónico en Córdoba: qué pasa con el documento físico

El Registro Civil de la Provincia de Córdoba comenzó a tramitar el nuevo Documento Nacional de Identidad electrónico, que incorpora tecnología digital, chip sin contacto y código QR, en el marco de las disposiciones del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer), con oficinas habilitadas desde el 1 de febrero y una ampliación prevista para este mes en distintos puntos del territorio provincial.

Actualmente, son 57 las oficinas que ya cuentan con la nueva tecnología para realizar renovaciones de DNI y pasaportes electrónicos, mientras que antes de marzo se incorporarán otras 27 dependencias.

Desde el organismo aclararon que no es obligatorio renovar el documento vigente, ya que los DNIs actuales continúan teniendo plena validez y sólo deberán reemplazarse cuando se cumpla su fecha de vencimiento.

La incorporación del DNI electrónico apunta a reforzar la protección de la identidad ciudadana mediante tecnología biométrica avanzada, un chip sin contacto integrado en una tarjeta de policarbonato y medidas de seguridad física y digital para prevenir falsificaciones.

Entre las modificaciones normativas del ReNaPer se establece que la actualización del DNI para menores podrá realizarse desde los cinco años, mientras que el documento tramitado a los 14 años tendrá una vigencia de 15 años.

En Córdoba Capital, el trámite ya puede realizarse en los Centros de Participación Ciudadana y en la Estación de Trenes General Belgrano, mientras que en el interior se encuentran habilitadas oficinas en localidades como Villa María, Bell Ville, Monte Cristo, La Cumbre, Huinca Renancó, Capilla del Monte, Arroyito, Corral de Bustos, Villa del Dique y numerosas comunas del interior provincial.