Villa María: Accastello inaugura las obras del Anfiteatro con un Festival de Peñas que ya agota entradas

A horas del inicio de la 58ª edición del Festival de Peñas, el intendente de Villa María, Eduardo Accastello, encabezó la inauguración de la nueva iluminación ornamental del Anfiteatro Municipal "Aldo P. Invernizzi". La obra, que integra tecnología de vanguardia sincronizada con el puente Juan Domingo Perón, busca consolidar la identidad visual del "coloso de cemento" justo cuando la ciudad registra un movimiento turístico récord.

"No hace falta ir a capitales del mundo para ver detalles que nos hacen sentir orgullo por nuestra identidad", afirmó Accastello durante el acto, que contó con la presencia de la legisladora Verónica Navarro Alegre e intendentes de la región. La puesta en valor técnica incluye más de 80 luminarias RGBW de la firma Signify y un delineado perimetral en neón, permitiendo shows de luces dinámicas que jerarquizan la costanera y el patrimonio arquitectónico local.

La infraestructura renovada será el marco para una noche de apertura que ya registra "lleno total". Marcos Bovo, responsable de la organización, confirmó que las entradas para este viernes están completamente agotadas. "Es una noche soñada, con grandes reencuentros; la puesta en escena ha sido diseñada para impactar y los espectadores se van a sorprender", adelantó el funcionario.

El espectáculo comenzará puntualmente a las 21:30 y tendrá como protagonistas a cinco pesos pesados del folclore nacional: Luciano Pereyra, Soledad Pastorutti, Jorge Rojas, El Chaqueño Palavecino y Los Tekis. Esta grilla de apertura es el puntapié inicial para cinco jornadas que reunirán a más de 25 referentes de primer nivel en el escenario mayor.

Con el anfiteatro renovado y la mística de las peñas en las calles, Villa María se ratifica como un polo cultural estratégico. Para las noches subsiguientes, la organización informó que las boleterías del predio permanecen abiertas, mientras que la venta digital continúa a través del sitio oficial de Eden Entradas, previéndose una de las ediciones más exitosas de la última década.