Citydrive y Grupo Tagle inauguraron en Córdoba el primer concesionario exclusivo de Chery del país

Citydrive, concesionario del Grupo Tagle, inauguró en la ciudad de Córdoba el primer salón exclusivo de Chery en Argentina, marcando un hito en la expansión de la automotriz asiática en el país. El nuevo local está ubicado en avenida Emilio Caraffa 1913 y fue diseñado para brindar una experiencia integral al cliente, con exhibición de modelos, test drive y atención posventa oficial.

La apertura forma parte de la estrategia de crecimiento de Citydrive, que suma a Chery como una de sus marcas clave en la provincia. La concesionaria apunta a acercar a Córdoba marcas que están transformando la movilidad a nivel global, destacadas por su innovación, eficiencia y sustentabilidad, combinando soluciones actuales con una experiencia de compra clara y confiable, respaldada por la trayectoria del Grupo Tagle.

El evento de inauguración reunió a clientes, prensa especializada e invitados del sector automotor. Participaron Manuel Tagle y José Ignacio Portela, CEO y director de Citydrive, junto con Claudio San Román, director de Chery; Leandro Iraola, presidente del Grupo Corven; y Andy Wu, country manager de Chery International en Argentina.

En el nuevo salón se exhibe la gama completa de SUV Chery Tiggo, además del Arrizo 8, presentado como el primer super híbrido enchufable de la marca en el país.

Desde la compañía destacaron que, en un contexto de crecimiento de marcas emergentes, Chery se posiciona como la automotriz china con mayor trayectoria en Argentina, donde opera desde hace más de 17 años. A nivel global, la firma cuenta con 27 años de desarrollo en la industria automotriz.

Uno de los diferenciales que la marca busca reforzar es la garantía de siete años para sus vehículos, un respaldo orientado a fortalecer la confianza del consumidor en un segmento cada vez más competitivo.

El nuevo concesionario ofrece un salón de ventas con todos los modelos disponibles, servicio posventa oficial con personal capacitado, asesoramiento comercial personalizado y pruebas de manejo. Con esta apertura, Citydrive y el Grupo Tagle consolidan su apuesta por ampliar la oferta de movilidad en Córdoba, con foco en tecnología, confort y eficiencia.