En la primera semana de febrero del 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas aumentó un 2,5%, según lo indicó en su último informe privado abour, Capital & Growth (LCG). La consultora detalló además que, en las últimas cuatro semanas, la inflación promedio se duplicó al 1,6% mensual.

Este estudio se realiza mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados.

Maslatón: “La inflación es enorme y los índices no reflejan la realidad”

Según datos de la consultora, este incremento del 2,5% mantiene la tendencia de las últimas tres mediciones que registraron subas. La última vez que se rompió esta tendencia fue en la primera semana de enero cuando se registró una baja del 0,5%.

Además, es poco usual que en una semana se registren aumentos en alimentos y bebidas que superen el 2%, en los últimos doce meses esto ocurrió solo cuatro veces. Por otro lado, la primera semana de febrero del 2025 también tuvo un aumento de estas características, pero en ese caso fue del 2,3%.

Bebidas e infusiones lideraron el alza

Entre los rubros que aumentaron esta semana se detectaron seis. A la cabeza se encuentran las "Bebidas e infusiones para consumir en el hogar" que mostraron una variación del 7,3%; le sigue “Productos de panificación, cereales y pastas” con 6,0%; "Productos lácteos y huevos" en tercer lugar con 2,3%; “Comidas listas para llevar” con 1,9%; "Azúcar, miel, dulces y cacao" con un 0,6%; y “Carnes”, que esta semana alcanzó una suba de 0,4%.

Del otro extremo de la tabla, solamente dos rubros registraron mermas, fueron "Frutas" con 0,9% y “Aceites” se ubica segundo con 0,1%.

Por otra parte, esta semana hubo dos rubros que no mostraron variaciones y mantuvieron estables sus precios, “Verduras” y “Condimentos y otros productos alimenticios”

La medición de precios minoristas en enero 2026

En tanto, la medición de EcoGo detectó que la inflación en alimentos y bebidas de enero mostró una suba de 2,5% en sus valores. En esta ocasión, la suba estuvo liderada por la categoría de verduras, mientras que las carnes mantuvieron incrementos en torno al 3,6% mensual.​

Según reveló la consultora que dirige Marina Dal Poggetto en su último informe, “los alimentos consumidos dentro del hogar registraron en el mes un aumento del 2,7%, mientras que los consumidos fuera del hogar mostraron una suba más moderada, del 1,9%. De este modo, el rubro dejó un arrastre estadístico para febrero de 0,7 puntos”.

Siguiendo con los relevamientos de precios minoristas, en CyT detectaron que para la región de Gran Buenos Aires el incremento en enero será de 2,4%, logrando una merma en comparación a la cifra registrada en diciembre de 2025. De esta manera rompería con la tendencia de aumentos que se repiten desde junio del año pasado.

Inflación febrero 2026, qué estiman las consultoras

Según CyT, Alimentos y bebidas fue el rubro de mayor ponderación y el de mayor incremento en el mes: 4,1%. “El movimiento estuvo muy influido por la fuerte suba de las verduras. La carne fue determinante también, al aumentar en torno al 5%, pero se trató del menor ritmo desde octubre”, destacaron desde la consultora.

GZ/ff