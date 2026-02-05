Netflix apuesta a la inteligencia artificial para redefinir el futuro del cine

La inteligencia artificial (IA) no solo está transformando la forma en que consumimos entretenimiento: está reconfigurando cómo se produce, personaliza y experimenta el contenido audiovisual. En 2026, Netflix se posiciona como uno de los actores más activos de esta revolución digital, impulsando la adopción de IA generativa tanto en sus producciones cinematográficas y televisivas como en su estrategia de videojuegos interactivos. Lo que hasta hace pocos años era terreno de ciencia ficción, ahora está cada vez más cerca de convertirse en norma dentro de la industria del entretenimiento.

Netflix reconoció oficialmente el uso de IA generativa para la primera vez en una producción original, cuando aplicó la tecnología para crear una escena de efectos visuales (VFX) en la serie argentina El Eternauta. La secuencia —un colapso de un edificio en Buenos Aires— se completó hasta diez veces más rápido y con un costo significativamente menor que los métodos tradicionales de efectos visuales, según declaraciones del co-CEO Ted Sarandos a analistas de la compañía.

Este hito, además de marcar un paso tecnológico importante, pone en evidencia cómo los algoritmos pueden facilitar la materialización de escenas complejas que, de otra forma, podrían haber sido inviables dentro de ciertos presupuestos. El enfoque no se limita a reducir costos: Netflix ha señalado que la IA puede ampliar las posibilidades creativas y ayudar a los realizadores a explorar ideas narrativas y visuales que antes eran demasiado costosas o difíciles de realizar.

IA generativa en el cine: el nuevo modelo de producción que impulsa Netflix

La llegada de la IA generativa también ha despertado debates sobre su uso ético en la producción audiovisual. Para marcar un camino responsable, Netflix publicó en 2025 guías internas para el uso de esta tecnología, que establecen condiciones sobre cómo y cuándo deben emplearse herramientas de IA en los procesos creativos. Estas pautas buscan proteger tanto los derechos de los creadores como la integridad de las producciones, exigiendo transparencia y supervisión humana en cada fase en que se utilice IA.

Las reglas incluyen limitaciones específicas sobre la generación de material con derechos de autor, la creación de imágenes o voces que reproduzcan rasgos reconocibles sin consentimiento, y el carácter de apoyo de la IA en lugar de sustituto del talento humano.

Más allá del cine: IA en videojuegos interactivos personalizados

Netflix no se conforma con transformar la producción audiovisual tradicional: también apuesta por llevar la IA al terreno de los videojuegos interactivos. La compañía está desarrollando herramientas de IA generativa para diseñar mundos, personajes y diálogos que evolucionen en función de las acciones del jugador, con el objetivo de que cada experiencia de juego sea única y adaptable al estilo de cada usuario.

Este enfoque abre puertas a un nuevo tipo de entretenimiento híbrido entre cine y juego, donde las decisiones del usuario pueden influir en cómo se desarrolla una historia o cómo responde un entorno dinámico. La idea es que los videojuegos de Netflix no solo sean productos estáticos, sino experiencias vivas que se adapten al comportamiento y preferencias del jugador, un paso decisivo hacia «historia generada por IA» que podría transformar el futuro del ocio digital.

Videojuegos interactivos y personalizados: la apuesta de Netflix con inteligencia artificial

La inteligencia artificial ya influye en aspectos que afectan al usuario final todos los días. Netflix utiliza modelos de machine learning para personalizar las recomendaciones de contenidos, ajustando el orden de títulos, géneros destacados e incluso las imágenes de portada para cada perfil.

Además, para 2026 la plataforma prepara el lanzamiento de anuncios personalizados generados con IA para los planes con publicidad. Estos anuncios no serán tradicionales, sino que estarán diseñados para integrarse de forma más fluida en el contenido —por ejemplo, colocando productos en contextos relacionados con las series o películas que el usuario está viendo— con llamados a la acción inteligentes y adaptados.

Qué impacto tendrá la inteligencia artificial en el futuro del cine y el streaming

El uso de IA generativa en entretenimiento no está exento de controversia. Organizaciones y sindicatos de la industria han expresado preocupación por el impacto que estas herramientas podrían tener sobre los roles creativos tradicionales, los derechos de autor y la remuneración de guionistas, técnicos y artistas. La publicación de guías internas por parte de Netflix es un reflejo de esa tensión entre innovación tecnológica y protección del trabajo humano.

La pregunta central que hoy enfrenta Hollywood y las grandes plataformas no es solo qué puede hacer la IA, sino cómo debe hacerlo sin despojar de protagonismo al talento creativo que define la calidad de una obra artística.