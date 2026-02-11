La serie alemana que destronó a Bridgerton y se convirtió en lo más visto de Netflix

El último jueves 5 de febrero de 2026 llegó a Netflix la primera temporada de “Unfamiliar”, una serie de origen alemán que atrapa por su tensión emocional y los conflictos internos dentro de una trama de espionaje. Su irrupción impactó en los usuarios y se ubicó en lo más alto del ranking de los diez contenidos más elegidos en distintos países del mundo y le quitó el liderazgo a Bridgerton, que volvió al ruedo con su cuarta temporada.

La producción rodada en el país europeo le ofrece a los espectadores una puesta en escena sobria y contenida, que articula un relato en el que el suspenso se incrementa a partir de las relaciones y el pasado de los personajes.

El thriller europeo clásico se estrenó hace sólo seis días y ya se ha posicionado en el catálogo de la famosa plataforma de streaming.

De qué trata y cuántos capítulos tiene “Unfamiliar”, el nuevo éxito de Netflix

“Unfamiliar”, la nueva apuesta de Netflix, está compuesta sólo de seis episodios y narra la historia de un matrimonio que dejó atrás su antigua vida como agentes de inteligencia, para construir una vida “normal”, pero es sólo una fachada.

La pareja interpretada por la actriz Susanne Wolf en la piel de Meret Schäfer y el actor, Felix Kramer en el papel de Simon Schäfer, enfrenta secretos que creía enterrados y con el correr de los episodios el vínculo amoroso que los une comienza a desmoronarse.

“Unfamiliar”

A medida que avanza la historia, “Unfamiliar” explora cómo ese pasado compartido altera su presente y pone a prueba la confianza sobre la que se sostiene su relación.

Reparto y guion de la sorprendente miniserie alemana

El elenco de la sorprendente miniserie alemana se encuentra conformado por seis actores y, los roles secundarios están protagonizados por: Laurence Rupp (Ben), Andreas Pietschmann como Jonas Auken, Seyneb Saleh interpretando a Julika y Sina Martens como Alice.

El guionista que dio vida a “Unfamiliar”, Paul Coates se ha destacado por haber sido el libretista de la extensa serie televisiva “Emmerdale” y la miniserie de solo tres capítulos “Red Election” en 2021.

