Una de las propuestas más comentadas de no ficción en lo que va de 2026 es la serie documental sobre la banda Take That, disponible en Netflix desde finales de enero de este año. El documental de tres episodios recorre la historia de la banda británica formada por Robbie Williams, Gary Barlow, Mark Owen, Jason Orange y Howard Donald, con material de archivo inédito y testimonios actuales de los miembros.

Según reseñas especializadas, este documental ofrece un relato que va “desde el ascenso fulgurante, las separaciones, las luchas internas, los retos personales y las reconciliaciones del grupo”, mostrando no solo sus logros musicales, sino también las tensiones y retos humanos que enfrentaron a lo largo de más de tres décadas de trayectoria.

La serie documental sobre la banda Take That, disponible en Netflix desde finales de enero de este año

Este trabajo se apoya en abundante material de archivo —conciertos, ensayos y momentos íntimos— y destaca momentos clave como las primeras actuaciones de la banda, el impacto de éxitos como Back for Good y la convivencia prolongada entre sus integrantes ya en una etapa más madura de sus vidas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además de la mirada musical, el documental conecta con debates más amplios sobre la fama, la presión mediática y la evolución personal de artistas que pasaron de ser una boy band de éxito a convertirse en un fenómeno cultural duradero.

Por su parte, en el terreno de la naturaleza y los grandes temas ambientales, uno de los documentales más relevantes es Ocean with David Attenborough, disponible a partir de 2025 y seguido con atención en 2026 por su mensaje profundo sobre la salud de los océanos. La película, narrada por el naturalista británico David Attenborough, explora la importancia de los océanos del planeta, las amenazas que enfrentan y las posibles vías de recuperación.

“Beef” vuelve a Netflix con temporada 2 y un conflicto renovado

Attenborough, de 99 años en el momento de la filmación, sintetiza décadas de trabajo en esta producción y explica que “en este film compartimos algunos de esos maravillosos descubrimientos, descubrimos por qué nuestro océano está en tan mala salud y, quizás lo más importante, mostramos cómo se puede restaurar hasta volver a tener salud”.

Si bien Ocean with David Attenborough se estrenó en cines en 2025, durante 2026 continúa su presencia en festivales, salas especializadas y funciones temáticas en torno al Día Mundial de los Océanos, reafirmando su importancia como documento audiovisual de interés público.

Por su parte, en el terreno de la naturaleza y los grandes temas ambientales, uno de los documentales más relevantes es Ocean with David Attenborough

En el ámbito de las series, destacan también producciones derivadas de los grandes proyectos de historia natural de la BBC y sus colaboradores, como The Dinosaurs, una serie documental sobre la historia de los dinosaurios que se estrenará en Netflix el 6 de marzo de 2026 y que combina narración de entretenimiento con rigor científico.

Documentales como los de Take That en música y Ocean con Attenborough en naturaleza representan dos polos de la no ficción que conviven en 2026: uno centrado en la historia reciente de íconos culturales, otro en los desafíos ecológicos globales, ambos con el sello de producciones ambiciosas que acercan temáticas profundas a audiencias masivas.