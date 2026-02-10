INDEC publica el IPC de enero 2026: la inflación arranca el año sin poder perforar el 2%

Este martes 10 de febrero el INDEC publica el dato de la inflación de enero 2026 y las proyecciones privadas la ubican entre el 2,4 y el 2,6%; y más allá de las previsiones, lo que queda claro es que aún no rompería el piso del 2%. El dato se conoce en medio del debate instaurado por el cambio de fórmula para medir el IPC que por el momento el gobierno decidió patear para adelante y que habría desencadenado la reununcia de Marco Lavagna, ex titular del INDEC.

El Gobierno frenó el nuevo IPC para evitar un salto inflacionario y abrió una crisis en el Indec

Por lo pronto, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el dato de enero será muy similar al de diciembre, sin quebrar aún el piso del 2%. En paralelo, el Gobierno ratificó que avanzará en una nueva Encuesta de Hogares para actualizar la medición del IPC.

En cuanto a las proyecciones, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina estimó en su última publicación una inflación mensual de 2,4% para enero y una variación interanual de 22,4% hacia fin de 2026.

En la misma línea, distintas consultoras privadas coincidieron en que el IPC se mantuvo por encima del piso del 2% que el Gobierno busca perforar desde septiembre de 2025.Equilibra estimó una suba del 2,2%, traccionada por Alimentos y Bebidas no estacionales (2,6%) y Regulados (2,4%).

C&T calculó 2,4% para el Gran Buenos Aires, marcando una leve desaceleración frente a diciembre.

EcoGo ubicó alimentos y bebidas en 2,5%, con verduras y carnes como principales motores.

Fundación Libertad y Progreso proyectó 2,6%, con inflación interanual en torno al 32,1%, aunque con expectativas de desaceleración desde febrero.

En la primera semana de febrero, Alimentos y Bebidas ya mostraron un aumento del 2,5%, reforzando la presión sobre el índice.

El conflicto por la metodología del IPC

Desde comienzos de febrero, la inflación volvió al centro del debate tras la decisión oficial de postergar el cambio de metodología del IPC, que debía actualizar las ponderaciones de la Encuesta de Hogares 2004/2005 por las de 2017/2018. La medida derivó en la renuncia del entonces director del INDEC, Marco Lavagna, y reabrió la discusión sobre la calidad de la medición.

Según la consultora GMA, la nueva canasta incrementa el peso de los servicios en 5,1 puntos y reduce alimentos en 4,3 puntos. Con ese esquema, la inflación de 2025 habría sido 32,6%, frente al 31,5% medido con la metodología vigente.

Tarifas, subsidios y su impacto en el índice

El Gobierno avanzó en una reconfiguración del esquema de subsidios, con subas tarifarias desde el 1° de febrero:

Gas: +16,8% promedio

Electricidad: +3,6% promedio (28% sin bonificaciones)

De acuerdo con GMA, estos ajustes sumarían cerca de 0,5 puntos al IPC actual, impacto que ascendería a 0,7 puntos bajo la nueva canasta.

Desde Epyca, el economista Martín Kalos señaló que la buena práctica estadística hubiera sido publicar ambos indicadores en paralelo para facilitar la comparación. La economista jefa Florencia Fiorentin advirtió que la falta de ponderadores actualizados dificulta el diseño de políticas basadas en evidencia y abre riesgos:

Desconfianza institucional, por el anuncio tardío y la percepción de interferencia política. Riesgo judicial, por contratos indexados al IPC (alquileres, créditos y bonos), aunque de materialización incierta en el corto plazo.

Así, con un arranque de año todavía presionado por alimentos, regulados y tarifas, el dato de enero será una señal clave para evaluar si la desinflación logra consolidarse o si el umbral del 2% seguirá siendo, por ahora, una barrera difícil de superar.