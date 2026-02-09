Este lunes 9 de febrero, tras la renuncia de Marcos Lavagna derivada por tensiones y cambios técnicos sensibles, el Gobierno formalizó la designación de Pedro Lines como su reemplazante en el puesto de titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La nueva designación de la administración libertaria fue oficializada este lunes a través del decreto 93/2026, publicado a medianoche en el Boletín Oficial. En paralelo, también se designaron nuevos cargos en la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el Centro Nacional de Ciberseguridad y la Unidad de Asesores.

Lavagna renunció a su puesto al frente del INDEC de forma interna el 2 de febrero, en medio de una tensión con el Gobierno por la producción de datos sectoriales y una transición metodológica largamente preparada que tuvo lugar a pocos días de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con la nueva metodología.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Con el Presidente siempre tuvimos la visión que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviera totalmente consolidado", manifestó en diálogo con la prensa el ministro de Economía, Luis Caputo, al explicar que el extitular del INDEC esperaba implementar la nueva metodología en enero.

La renuncia de Marco Lavagna al INDEC: qué dice la carta que envió a los empleados

Caputo indicó que con el presidente Javier Milei decidieron aplazar la implementación del cambio y profundizó: "En mayo, cuando estábamos 1,5%, podíamos pensar que en enero íbamos a estar mejor, pero el ataque político del año pasado tuvo implicancia en el nivel de crecimiento, en el riesgo país y en la inflación".

"Al colapsar la demanda de dinero, la inflación pegó un escalón para arriba no podíamos cambiarlo en el momento en el que estamos haciendo todo el trabajo para que la inflación caiga", agregó y detalló: "La inflación va a converger a niveles internacionales, más o menos rápido, dependiendo de la demanda de dinero. Cuando eso pase, van a decir que cayó porque cambiamos el índice y no por todo el esfuerzo que hicimos".

La renuncia de Marcos Lavagna como director del INDEC

Marco Lavagna renunció el lunes 2 de febrero como titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El funcionario, hijo del exministro de Economía Roberto Lavagna, había llegado al cargo en la presidencia de Alberto Fernández y se mantuvo en el cargo por decisión de Javier Milei.

La noticia se dio a conocer cuando el INDEC se estaba preparando para lanzar una actualización en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), estadística que sirve de referencia para la inflación mensual.

Quién es Pedro Lines, el nuevo titular del INDEC tras la renuncia de Marco Lavagna

Marco Lavagna fue nombrado en el máximo cargo al asumir Alberto Fernández en 2019. Pocos días antes de asumir como presidente el 10 de diciembre de 2023, Javier Milei anunció su continuidad: "Sus equipos están trabajando en un proyecto que dotará al organismo de autonomía y autarquía para que deje de funcionar bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación".

Además, señaló la apertura de una "nueva política de Estado" donde el INDEC será "un organismo técnico despolitizado".

Quién es Pedro Lines, el reemplazo de Marcos Lavagna en el INDEC

El nuevo titular del INDEC, Pedro Lines, es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Economía en el Centro de Estudios Macroeconómicos y actualmente se encuentra cursando una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Hasta el momento, el nuevo funcionario se desempeñó como director técnico en el INDEC, trabajando en la coordinación de la elaboración del programa estadístico anual del país, y además es miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA).

Según su perfil profesional, estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de la de Balanza de Pagos, Deuda Externa y PII de Argentina entre 2016 y 2018 y también trabajó para la Autoridad Estadística de Qatar desde 2011 hasta 2016, estando a cargo de la construcción de los cuadros de Oferta-Utilización.

El nuevo funcionario también se desempeñó como consultor del Gobierno de Neuquén y del Centro de Estudios Bonaerenses en trabajos vinculados a cuentas nacionales, mientras que entre 1996 y 2004 y entre 2007 y 2010 se ocupó de las estimaciones de la Formación Bruta de Capital

AS./fl