Para el Indec, la industria y la construcción crecieron en 2025

A contramano de las proyecciones iniciales, la industria y la construcción cerraron 2025 con un rebote acumulado frente a 2024 del 1,6% y 6,3%, respectivamente, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Pese a la suba del año pasado, ambos sectores aún no recuperaron lo perdido desde que asumió Javier Milei y operan en niveles previos a diciembre de 2023.

El Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero reflejó una caída de 3,9%en diciembre de 2025 respecto a igual mes de 2024. Así, la industria manufacturera encadenó su sexta caída interanual.

A su vez, en diciembre “el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación negativa de 0,1% respecto al mes anterior”, señaló el informe del Indec que difundió ayer.

El acumulado de enero-diciembre de 2025 presentó un incremento de 1,6% respecto a igual período de 2024. El Presidente salió a celebrar el dato en redes sociales: “Suba anual en la industria. Muy a pesar de los que intentaron desestabilizar la economía desde el mes de marzo y en especial a partir de mayo/junio”. El nivel del sector industrial al cierre del año pasado está un 9% abajo de antes que asumiera Milei.

En tanto, el Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) arrojó un aumento de 2,9% respecto a diciembre de 2024. También, la construcción reflejó una variación positiva de 3,8% respecto al mes anterior en la serie desestacionalizada.

“El acumulado de los doce meses de 2025 del índice serie original presentó un aumento de 6,3% respecto a igual período de 2024”, sostuvo el documento oficial.Aun así, el sector se encuentra un 20% abajo del nivel de noviembre de 2023.