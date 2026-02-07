El riesgo país finalizó la semana por encima de los 500 puntos básicos

Pese a la remontada en la última rueda como reacción a la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos, los activos argentinos terminaron con caídas semanales y el riesgo país subió 16 puntos básicos hasta ubicarse en 512. Así, el índice que elabora el JP Morgan quedó por encima de las 500 unidades nuevamente.

El S&P Merval finalizó ayer con una suba diaria de 1,5% en pesos y 1,8% en dólares. De esta manera, el mayor índice accionario cayó en la semana un 7% en moneda local y 6,7% medido en moneda dura.

Las acciones del panel líder terminaron con mayorías al alza, impulsadas por Supervielle (+4%) y Aluar (+3,9%). Incluso hubo papeles del panel general que treparon hasta el 20% ayer.

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street terminaron ayer con subas generalizadas. Las principales subas se registraron en los ADR de Supervielle (+7,1%), Edenor (+6,6%) y Macro (+4,8%).

Por su parte, la deuda soberana en dólares avanzó hasta 0,9% en Nueva York. Mientras que los bonos bajo legislación local terminaron con mayorías en baja ayer.

“Las sostenidas compras del Banco Central (BCRA) no parecieron afectar al tipo de cambio. El tipo de cambio spot retrocedió 0,7% ayer, hasta posicionarse en $ 1.432, acumulando de esta manera una caída semanal de 1%. Esta dinámica bajista se dio en conjunto con un Banco Central acumulando reservas en el MULC, comprando US$ 51 millones hoy y US$ 317 millones en lo que va de febrero”, señaló portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Mercado cripto. Al cierre de esta nota, bitcoin operaba a US$ 70.609, lo que implicó una caída en lo que va del año del 20%, en torno al 15% respecto del viernes de la semana pasada y 10% en relación con el domingo.

Sin embargo, en la semana la cotización de la mayor criptomoneda del mercado perforó los US$ 70.000 y rozó los US$ 60.000 el jueves, mínimos en 16 meses y un retroceso de más del 50% desde su máximo histórico en US$ 126.000 en octubre del año pasado.

“Bitcoin hoy se comporta de manera muy similar a un commodity. Así como vemos correcciones en activos tradicionales como el oro o la plata, BTC también atraviesa movimientos de rotación a la baja que responden a la misma lógica del mercado, con la salvedad de que es un activo naturalmente más volátil”, sostuvo Patricio Mesri, CEO de Bybit para Latam, sobre la caída del BTC.

“En escenarios de corrección, las estrategias de largo plazo cobran aún más sentido. Comprar barato y vender caro es una máxima del mercado, pero cuando los precios bajan suele aparecer el miedo. Justamente ahí es donde muchos inversores de largo plazo empiezan a acumular”, agregó Mesri.

Cabe recordar que el año pasado el precio de bitcoin cerró con una caída cercana al 8% y frustró a los inversores frente a las expectativas volcadas por los especialistas. En diciembre de 2025 cerró en torno a US$ 88.000, frente a unos US$ 95.000 del mismo mes en 2024.