Abogado laboralista cordobés: “La industria del juicio no existe como tal”

El abogado laborista Luciano Ciaravino aseguró que “la industria del juicio no existe como tal” en Córdoba al rechazar el proyecto de reforma laboral impulsado por la gestión del presidente Javier Milei.

“No existe la industria del juicio”

“No existe la industria del juicio como se la denomina por lo menos en laboral. Por año se inician aproximadamente 600.000 juicios en Córdoba. De esos 600.000 hay un tipo de juicio que son más o menos 300.000 juicios y hay otro tipo de juicio que son 25.000”, explicó el letrado.

“Se inician juicios de ejecución de fiscales, impuestos de renta, municipalidad, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, 300.000. En civil se inician 50.000 aproximadamente. En juicios de familia o violencia laboral, aproximadamente 50.000. Juicios laborales, en Córdoba nomás, son apenas hoy 18.000 juicios por año aproximadamente”, precisó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Es bajísima la cantidad de juicios”

“Es bajísima la cantidad de juicios, y baja año a año la cantidad de juicios que se inician. Los últimos dos registros, 2023 y 2024, dieron 25.000 juicios laborales en 2023, 18.000 en 2024. Y 2025 debe ser menos todavía”, detalló.

Además “los juicios bajan continuamente porque básicamente baja la actividad económica”. “Esto no se le busque otra vuelta adonde no la hay. La industria del juicio no existe como tal”, enfatizó.

“Yo te puedo asegurar que no existe, habrá algún ejemplo por ahí dando una vuelta, una pyme que haya sido fundida por un trabajador o por un juicio laboral. Todo lo contrario la mayoría de las pymes terminan fundidas antes por juicio de ejecuciones fiscales, por deudas con el banco, por vaciamiento”, aseguró Ciaravino.

Y luego aclaró: “Por lo general cuando se funden no le pagan a nadie, por lo menos no le pagan a ningún trabajador, eso te lo puedo asegurar. Yo no he visto en casi 30 años de trabajo una pyme fundida por un trabajador, y te puedo asegurar que he visto miles de trabajadores sin indemnización, sin sus últimos dos, tres sueldos, sin sus vacaciones”.

Reforma laboral

Además sostuvo que la reforma laboral “no va a generar más puestos de trabajo” y que “va a fomentar que haya menos puestos de trabajo registrados”.

“Esta reforma, en todo su articulado, lo único que hace es atentar contra los principios constitucionales del artículo 14 bis y con las normas internacionales del trabajo”, aseveró.

“Las normas internacionales del trabajo tienen un rango constitucional en nuestro país, y la Corte ya lo ha dicho en innumerables casos, y esto va a generar que toda la reforma, o prácticamente todas, sea cuestionada por inconstitucional. Es decir, esto va a generar todo lo contrario a seguridad jurídica”, concluyó.