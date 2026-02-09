Pichetto puso a Córdoba como advertencia electoral para el peronismo: “es un ejemplo dramático”

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto analizó el escenario político rumbo a 2027 y dejó una fuerte advertencia para el peronismo nacional. En ese escenario, Córdoba fue señalada como caso testigo del avance de La Libertad Avanza sobre los liderazgos territoriales. Entrevistado por el El Economista, Pichetto planteó que muchos gobernadores creen que pueden convivir con el Gobierno nacional para preservar su poder territorial, pero consideró que esa estrategia es equivocada.

“Si al gobierno le va medianamente bien y llega entero a 2027, va por los gobernadores”, afirmó. Y reforzó la idea con una referencia directa a la provincia: “Córdoba es un ejemplo dramático: pusieron un candidato desconocido y le ganó a Juan Schiaretti por más de veinte puntos”.

Detrás de la foto: los ruidos que sacudieron la aparente unidad de la oposición

Luego, sostuvo que Maximiliano Pullaro en Santa Fe e Ignacio Torres en Chubut, salieron terceros en las elecciones legislativas de octubre. “Los problemas del gobierno están más vinculados con la economía real: la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, la pérdida de empleo, la pérdida de la industria nacional, el cierre de empresas, el cierre de comercios. Es una realidad abrumadora que, poco a poco, va a ir ocupando la agenda de los argentinos”, sostuvo.

Y añadió que el gobierno “hoy todavía cuenta con un sistema de comunicación muy firme, coherente, con la televisión argentina y con periodistas bastante uniformes. Sin embargo, desde el punto de vista de la comunicación, esto es viejo. Milei no descubrió nada nuevo en términos políticos”.

El peronismo y la calle

Pichetto se refirió al peronismo: “Viene de un fracaso estrepitoso, con una agenda realmente estúpida: el dominio de la calle por parte de los planeros, dirigentes como Emilio Pérsico que trabajaban para controlar la calle. La gente vivía torturada en la Ciudad de Buenos Aires porque le cortaban las calles. Además, era un mundo del "pobrismo". El peronismo nunca estuvo vinculado a ese universo”.

“Hay una oposición que parece actuar con resentimiento hacia los cordobeses”

“Este gobierno hizo algo inteligente, y por eso no subestimo a Milei. Bancarizó la ayuda social, la AUH y los planes. También eliminó todo tipo de intermediación, y con eso controló la calle”, añadió.

El diputado sostuvo que el peronismo necesita recomponer su estrategia y construir una confluencia entre el peronismo nacional y el del interior, incluyendo al espacio cordobés. En ese sentido, remarcó la necesidad de un debate de ideas que permita recuperar la confianza social y reconstruir una propuesta electoral competitiva.