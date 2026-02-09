Córdoba: condenaron a una banda que robaba en estudios jurídicos, y hasta se llevó un caniche

La Justicia condenó a una banda “familiar” que asaltó durante años estudios jurídicos de la ciudad de Córdoba en algunos de los casos bajo la modalidad de “hombre araña”.

Banda “familiar”

El juez Eugenio Pérez Moreno, a cargo de forma unipersonal de la Cámara en lo Criminal y Correcional de Octava Nominación de la Capital, condenó a Oscar Alejandro Ceferino Altamirano (52) a siete años y dos meses de prisión; a Pablo Daniel Altamirano (50) a siete años (ambos como jefes de la banda); a Fernando Ariel Altamirano (45) y a Eber Micaias Altamirano (26), a cinco años y dos meses; y a Joel Juan David Contreras (31), a cuatro años, según publica el sitio judicialescordoba.com

También fueron condenados antes de la feria judicial bajo la modalidad de juicio abreviado: Leonel Alejandro Cuello (26) y Víctor Hugo Paz (43) recibió tres años y 11 meses; Axel Altamirano (28) y Lucas Walter Martín (28), tres años y un mes; Lucas Nahuel Márquez (21), a tres años y tres meses; Matías Emanuel Verón (40), dos años y 11 meses; y Walter Matías Gigena (39), tres años y cinco meses.

La mayoría tenía antecedentes penales y se les imputaron, de acuerdo a cada caso, “robo agravado, hurto calificado por escalamiento agravado, robo calificado, robo y violación de domicilio, robo simple y asociación ilícita”.

Robo de un perro caniche

En uno de los robos ocurridos el 12 de mayo de 2023 en un edificio ubicado en la primera cuadra de calle Fragueiro en el centro cordobés, los ladrones entraron utilizando llaves falsas o ganzúas y accedieron a un departamento del octavo piso.

Entre los objetos sustraídos, que incluían máquinas de coser y artículos tecnología, los asaltantes se apoderaron de "Felipe", un perro caniche.

La dueña del can hizo publicaciones en redes sociales para recuperarlo, pero el animal no fue localizado durante los allanamientos.

Fundamentos del fallo

Pérez Moreno remarcó la peligrosidad de la organización al sostener que afectó severamente la tranquilidad pública.

El juez enfatizó que, si bien algunos imputados no ejercieron violencia física directa en todos los casos, el uso de herramientas de precisión y la logística empleada revelaron una profesionalización del delito que justifica penas mayores al mínimo legal.