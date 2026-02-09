El Concejo pone bajo la lupa a Tamsau y pide informes sobre el sistema de trolebuses

El sistema de transporte de Córdoba volvió al centro del debate político. En medio de incendios de colectivos, accidentes y la reciente polémica por la subasta de unidades, el concejal radical Sergio Piguillem presentó un pedido de informe legislativo para obtener información detallada sobre la empresa municipal Tamsau (ex Tamse). El proyecto apunta a conocer el estado de las unidades, las cuentas y el personal del sistema de trolebuses, tras una serie de cuestionamientos que crecieron en las últimas semanas.

Polémica por la subasta y estado del servicio

El pedido surge luego de la subasta de 40 colectivos de la empresa estatal, vendidos a un precio considerado bajo pese a tratarse de unidades nuevas y con poco uso. Para el edil, ese episodio encendió nuevas alarmas sobre la gestión del transporte.

Piguillem aseguró que mantiene diálogo con trabajadores y allegados a la empresa y afirmó que los problemas abarcan gran parte del funcionamiento del sistema. Según planteó, existen dudas sobre la distribución de unidades, el mantenimiento de la infraestructura eléctrica y el pago de aportes previsionales.

El concejal sostuvo que los ciudadanos perciben diariamente las fallas del servicio y reclamó información precisa y actualizada al Ejecutivo municipal.

Críticas a la gestión y futuro del sistema

El edil cuestionó las últimas gestiones municipales y afirmó que el histórico sistema de trolebuses atraviesa su peor momento. En ese marco, advirtió sobre la falta de información pública respecto del patrimonio y del futuro del transporte urbano. También vinculó la situación con los cambios en el esquema de transporte tras la salida de ERSA y consideró que la administración actual responde con medidas parciales frente a los problemas estructurales.

El proyecto busca que el Ejecutivo brinde datos concretos para garantizar transparencia, eficiencia y modernización del sistema, en un contexto de creciente preocupación por el servicio público.