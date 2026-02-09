El comercio de Córdoba respaldó la reforma laboral ante una "triple amenaza" de ventas bajas y costos en alza

El titular de la Cámara de Comercio de Córdoba, Sebastián Parra, se pronunció a favor del proyecto de reforma laboral al advertir por la “triple amenaza” que atraviesan los comerciantes locales.

"Nosotros desde la Cámara el año pasado empezamos a trabajar las necesidades del sector. Lo que hicimos primero es un estudio del impacto y del peso en realidad que tiene el comercio y los servicios que representamos", explicó.

“Y nos dimos cuenta y analizando los números que el 40% del producto bruto geográfico de la provincia de Córdoba lo aporta el comercio y los servicios, y el 47% del empleo, 255.500 personas trabajan en nuestros negocios", agregó en declaraciones al programa "6 en punto" de PUNTO A PUNTO RADIO (90.7).

Y luego completó: “Eso nos dio la relevancia del sector y empezamos a preguntarle a los comercios. Hicimos una encuesta de las necesidades y los problemas que tienen, buscando la problemática real que hace que también tengamos números que nos dicen que el comercio crece menos, que hay cada vez menos empresas y que seguimos absorbiendo a empleados, pero a un ritmo menor”.

Además advirtió por “la triple amenaza” al comercio y enumeró “baja de ventas o ventas estancadas, y costos creciendo”, lo que “hace que la rentabilidad sea más baja”.

Reforma laboral

"Encontramos algunas incertidumbres que desalientan a la actividad, desalientan a la toma de personal en nuestra actividad. Una es la lo que pasa cuando tenemos una persona a poco tiempo de jubilarse, que nos hace una denuncia por incapacidad y le tenemos que pagar una indemnización total a poco tiempo de jubilarse o ya jubilado. Eso por jurisprudencia genera una incertidumbre y creemos que se puede generar alguna modificación en el proyecto que nos permita no tener que pagar esa indemnización a una persona que ya está jubilada", analizó Parra.



"Después también tenemos casos en donde generamos premios o comisiones que son el cumplimiento de algún objetivo y que por la norma actual terminan siendo como un sueldo habitual. Entonces se duplican las indemnizaciones o se genera una indemnización mayor por algún premio, por alguna comisión”, precisó el empresario.

"Licencias psiquiátricas"

“Y la tercera temática que encontramos fruto de reuniones con empresarios y con cámaras es la incertidumbre que generan las licencias por enfermedad no inculpables al trabajo, especialmente las licencias psiquiátricas”, detalló.



“Son cosas que creemos que no afectan a los derechos de los trabajadores y son modificables y podrían ayudar a mejorar el impacto de estas incertidumbres que desalientan permanentemente al trabajo y generan costos que son importantes a la hora de operar una actividad", evaluó Parra.



"Todavía no tenemos la certeza de que se hayan incluido. Estamos gestionando, han dado una posibilidad que creen que se puede. Creemos que importante que se modernicen las leyes laborales y que puedan alentar a al crecimiento de las empresas y ayudar y simplificar y modernizar la posibilidad de incorporar más personas a las empresas", finalizó el empresario.

