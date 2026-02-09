Miguel Pardo a fondo: “Llenar la sala con descuentos es mejor que tener butacas vacías”

El productor teatral Miguel Pardo evaluó de manera positiva la actual temporada en Villa Carlos Paz y Mar del Plata, donde mantiene 31 espectáculos en cartelera, entre obras permanentes e itinerantes. Según indicó, sus teatros registraron un crecimiento cercano al 40 % en comparación con el año pasado, a pesar del contexto económico nacional.

“Si yo tengo un país que hago una cuenta y más o menos me da un 6 o 7, yo creo que en el espectáculo estoy en un 9 o 9,50”, afirmó al diferenciar la situación económica general del desempeño de sus producciones.

Uno de los ejes centrales de su modelo de gestión es la accesibilidad al teatro. Pardo explicó que la estrategia de su productora está orientada a facilitar el acceso a sectores trabajadores mediante políticas de descuentos y beneficios directos. Entre ellos mencionó el Black Friday con rebajas del 50 %, el Family Pack (niños gratis en determinados horarios) y el reintegro del peaje para quienes viajan desde otras localidades.

“Nosotros trabajamos principalmente para el que menos puede, que tiene todo el derecho de ir a ver un gran show”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que este año el uso de beneficios creció un 50 %, y recordó que en la temporada anterior, gracias al reintegro del peaje, asistieron al teatro 30.000 personas, de las cuales cerca de 8.000 no habían ido en más de una década.

Para Pardo, el criterio es claro: “Llenar la sala con descuentos es mejor que tener butacas vacías”, y afirmó que el objetivo no es solo comercial, sino también cultural: recuperar el hábito del teatro como salida familiar accesible.

En cuanto a la histórica rivalidad entre Carlos Paz y Mar del Plata, el productor relativizó la competencia, pero sostuvo que Carlos Paz consolidó una ventaja estructural. “Ganó muchos años seguidos Córdoba, ya la paternidad no se puede revertir”, afirmó, y lo atribuyó a la cercanía con Córdoba Capital, la conectividad vial y el turismo de cercanía desde ciudades como Río Cuarto, Villa María y Rosario.

En el plano personal, Pardo confirmó su reencuentro con Flavio Mendoza, tras tres o cuatro años de distanciamiento. Aclaró que se trató de una reunión de carácter estrictamente personal y emocional, sin definiciones comerciales: “Fue una charla muy personal, muy de amistad, muy de familia, no hablamos de negocios”.

Sobre el futuro de las mega producciones, como los grandes espectáculos de alto despliegue escénico, el productor fue cauto y lo condicionó a la situación económica del país. “Hoy el trabajador decide: ‘o compro la zapatilla o voy al teatro’”, explicó, y señaló que este tipo de producciones solo será viable cuando el poder adquisitivo permita que el entretenimiento no compita con necesidades básicas.