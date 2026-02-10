Estados Unidos interceptó un petrolero en el Océano Índico por vínculos con Venezuela

Estados Unidos interceptó este lunes un nuevo buque petrolero en el Océano Índico tras varios días de seguimiento desde aguas del Caribe. Se trata del Aquila II, una embarcación señalada por sus vínculos con Venezuela y por presuntas violaciones a las sanciones internacionales que restringen las transferencias de crudo hacia ese país y Cuba.

Este es el octavo barco incautado por Estados Unidos desde que Trump ordenó en diciembre el "bloqueo" de los buques petroleros sancionados que partieran o se dirigieran a Venezuela. Además, es el segundo petrolero capturado lejos del Caribe tras conseguir burlar a las fuerzas estadounidenses. El mes pasado, las fuerzas estadounidenses decomisaron en el Altántico norte un petrolero vinculado con Rusia que zarpó de Venezuela.

Según informó el Departamento de Guerra de Estados Unidos en un comunicado difundido en la red social X, las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron una inspección, interdicción marítima y abordaje del buque sin incidentes, dentro del área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos (Indopacom).

Las autoridades señalaron que el Aquila II operaba en desacato a la “cuarentena” marítima impuesta por el presidente Donald Trump a los buques petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela. “Intentó escapar, pero lo seguimos”, afirmó el comunicado oficial, que remarcó que el barco fue rastreado desde el Caribe hasta el Océano Índico.

"Cuando el Departamento de Guerra dice cuarentena, lo decimos en serio. Nada impedirá que el Departamento de Guerra defienda nuestra Patria, ni siquiera en océanos del otro lado del mundo", aseguró en X, antes Twitter. "El Departamento de Guerra rastreó y localizó este buque desde el Caribe hasta el Océano Índico. Ninguna otra nación del planeta Tierra tiene la capacidad de imponer su voluntad en ningún ámbito. Por tierra, aire o mar, nuestras Fuerzas Armadas los encontrarán y les impartirán justicia. Se quedarán sin combustible mucho antes de que puedan escapar de nosotros", impuso la cartera de Defensa de Trump.

A diferencia de otros operativos recientes, el petrolero no fue incautado de manera formal y permanece retenido mientras Washington define su destino final. Fuentes del área de Defensa indicaron que la embarcación no transportaba crudo al momento de la interdicción. La escena de piratería fue intensamente documentada y transmitida en redes sociales por las mismas autoridades estadounidenses.

El Aquila II navega bajo bandera panameña y está vinculado a una empresa con domicilio registrado en Hong Kong. De acuerdo con datos de seguimiento marítimo, el buque pasó largos períodos del último año con el transpondedor apagado, una práctica conocida como “navegar en la oscuridad”, habitualmente asociada a maniobras de contrabando.

Especialistas en monitoreo naval señalaron que el Aquila II sería uno de los al menos 16 buques que abandonaron las costas venezolanas el mes pasado, luego del endurecimiento de los controles estadounidenses y del operativo que derivó en el secuestro del entonces presidente Nicolás Maduro a comienzos de enero.

"Ninguna otra nación del planeta Tierra tiene la capacidad de imponer su voluntad", dictó el Departamento de Guerra de EE.UU.

La publicación de EE.UU. documentó a sus fuerzas descender con cuerdas de un helicóptero hasta la cubierta de un petrolero

Desde diciembre de 2025, Estados Unidos aplica una cuarentena marítima sobre petroleros sancionados en el marco de la denominada Operation Lanza del Sur, con la que ya se abordaron al menos siete embarcaciones. El objetivo declarado es impedir la venta de petróleo venezolano fuera de los circuitos autorizados y cortar el flujo de ingresos hacia redes consideradas aliadas de Rusia, Irán o Cuba.

En paralelo, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que habilita la imposición de aranceles a los países que envíen crudo a Cuba, una medida que, según Washington, busca aumentar la presión económica sobre la isla.

