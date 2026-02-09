Juan Pablo Guanipa, líder del partido Primero Justicia, es el más prominente de los presos políticos que fueron liberados por el gobierno de Venezuela este domingo. Tras ocho meses en prisión, antecedidos por otros diez meses en la clandestinidad, fue excarcelado pasado el mediodía, y por la noche celebró su libertad en las calles de Caracas junto a miles de militantes antichavistas. Sin embargo, la alegría duró poco: apenas unas horas después, antes de medianoche, una decena de hombres armados se lo llevaron con rumbo desconocido.

Tras varias horas de incertidumbre, la Fiscalía de Venezuela anunció en la madrugada de este lunes que la Justicia había revocado la medida cautelar que otorgaba la excarcelación a Guanipa. Según informaron, la contramarcha se debió a "haberse verificado el incumplimiento de las condiciones" impuestas por las autoridades judiciales.

La Fiscalía dice que Guanipa cumpliría ahora prisión domiciliaria, pero ningún allegado al dirigente ha confirmado esta información, ni circulan fotos del dirigente después de su detención.

María Corina Machado denunció que Guanipa había sido secuestrado por hombres sin identificación

La noticia del secuestro nocturno de Guanipa llegó al mundo través de un posteo de María Corina Machado en la red social X. A las 0.12 de este lunes, hora de Venezuela (1.12, hora de Argentina), escribió: "URGENTE ALERTA INTERNACIONAL. Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata". Habían pasado menos de once horas desde el anuncio de la liberación de Guanipa, difundido por su hijo Ramón las 13.18 del domingo (las 14.18 en Argentina).

Fue el mismo Ramón quien informó primeramente del secuestro, en un posteo que salió a las 0.06 del lunes desde la cuenta de Juan Pablo y fue replicado por el partido Primero Justicia y otras organizaciones. "Denunciamos que un grupo de personas armadas interceptaron y secuestraron a Juan Pablo Guanipa hace minutos. Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas. Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Simbol. Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación. -Ramón", decía.

Unos minutos después, el hijo amplió la información en un breve video. "Quiero alertar al mundo entero que mi papá ha sido nuevamente secuestrado", aseguró. "Mi padre Juan Pablo Guanipa se encontraba en una actividad a las 11 y 45 de la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación. Los apuntaron, estaban fuertemente armados, y se llevaron a mi papá". Y concluyó: "Exijo prueba de vida inmediatamente. Responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi papá. Ya basta de tanta represión."

Quién es Juan Pablo Guanipa, el colaborador de Machado con paradero desconocido

Juan Pablo Guanipa fue diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela entre 2020 y 2021. También fue electo gobernador del estado de Zulia en 2017, pero no asumió el cargo ya que se negó a prestar juramento frente a una Asamblea que consideraba ilegítima. Había sido detenido el 23 de mayo de 2025, acusado de terrorista por el gobierno de Nicolás Maduro, que lo vinculaba a una supuesta conspiración contra la elección de gobernadores y diputados al Parlamento.

En el momento de su detención llevaba ya diez meses viviendo en la clandestinidad; su última aparición pública había sido el 9 de enero de 2025 para acompañar a Machado a una concentración contra la nueva investidura de Maduro tras las elecciones del 28 de julio de 2024, que la oposición denunció como un fraude.

Familiares de los argentinos detenidos en Venezuela se reunieron en el Congreso y ahora piden que los reciba Milei

"Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio", dijo Guanipa en un video que difundió a través de su cuenta de X a las 13.32 del domingo, donde muestra un papel que certifica su salida de la prisión. "Diez meses escondidos, casi nueve meses aquí detenido. Hoy estamos en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante", agregó.

Si bien la Fiscalía aseguró que Guanipa cumplirá con prisión domiciliaria, todavía no hay fe de su paradero. La oposición califica la situación como secuestro político o terrorismo de Estado. Esta situación enturbia el clima de alegría que reinó ayer en Venezuela tras la liberación de por lo menos 35 presos políticos, y tensa el escenario político de cara a la discusión de la ley de amnistía general propuesta por la presidenta Delcy Rodríguez, que la Asamblea Nacional votará este martes 10.

MB/fl