La empresaria Ghislaine Maxwell, convicta por delitos sexuales cometidos en complicidad con su ex pareja Jeffrey Epstein, comparecerá este lunes ante el Subcomité de Delitos Cibernéticos, Innovación y Seguridad Nacional del Congreso de Estados Unidos. La audiencia se realizará a puerta cerrada y por videollamada, ya que Maxwell cumple una condena de 20 años en la prisión federal de Camp Bryan, Texas. La audiencia responde a una citación de la Cámara de Representantes para que aporte información sobre la red de contactos de Jeffrey Epstein y posibles implicancias en delitos sexuales.

La abogada de Maxwell, Laura Menninger, indicó que su clienta no responderá preguntas y se acogerá a la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, que habilita a no declarar contra uno mismo en casos penales. Menninger argumentó que cualquier declaración podría usarse en su contra en apelaciones pendientes o en futuras investigaciones, y enfatizó que la invocación de la Quinta Enmienda protege sus derechos constitucionales en medio de procesos judiciales activos.

El Subcomité busca esclarecer el alcance de la red de Epstein, incluyendo nombres de figuras públicas mencionadas en millones de documentos desclasificados el pasado 30 de enero de 2026, que incluyen al presidente Donald Trump, el ex presidente Bill Clinton, el fundador de Microsoft Bill Gates y varios miembros de la familia real británica.

¿Posible indulto presidencial de Trump a Maxwell?

Ghislaine Maxwell, hija del magnate de los medios de comunicación Robert Maxwell y muy conocida en el ambiente de los ricos y famosos de Estados Unidos, fue condenada en 2022 por cinco cargos relacionados con tráfico sexual de menores y conspiración. El jurado la encontró culpable de reclutar y preparar a menores para que Epstein y otros abusaran de ellas entre 1994 y 2004. Maxwell apeló la sentencia y mantiene que es inocente. Actualmente espera resolución de su apelación en el Segundo Circuito de Apelaciones.

Algunos reportes indican que explora la posibilidad de un indulto presidencial, aunque no hay confirmación oficial de gestiones en marcha. Es una situación delicada para el presidente Donald Trump, quien lleva años tratando de despegarse del caso Epstein. Su nombre aparece insistentemente en correos electrónicos tanto de Epstein como de Maxwell, y está documentado que viajó en el avión privado del empresario, aunque por el momento no hay pruebas que lo vinculen con los abusos sexuales. El silencio de Maxwell lo favorece.

Así lo señaló el congresista demócrata Ro Khanna en una carta enviada al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, donde adelantó las preguntas que pensaba hacerle a Maxwell sobre el vínculo "bien documentado" de Trump con Epstein. En concreto, su fin es averiguar si el financista facilitó encuentros sexuales entre Trump y mujeres menores de edad. También advirtió que Maxwell se había reunido previamente con el fiscal general adjunto, Todd Blanche, para discutir el asunto de Epstein sin invocar la Quinta Enmienda, y calificó su repentino cambio de opinión sobre el tema de “inconsistente”.

Entre los millones de documentos desclasificados el 30 de enero vinculados al caso Epstein, hay una denuncia que relaciona a Maxwell con el misterio de Madeleine McCann, la niña británica que desapareció en Portugal en mayo de 2007, con tres años de edad.

Según consta en los papeles judiciales, un testigo con identidad protegida declaró haber visto en 2009 a una mujer que identificó posteriormente como Ghislaine Maxwell acompañada de una niña que, por sus rasgos físicos, le recordó a Madeleine McCann. El identikit dibujado a partir del testimonio muestra un rostro compatible con el de Maxwell. En la declaración agrega que la mujer parecía estar apurando a la niña, y que ella se tapaba el ojo derecho con la mano. Este dato es relevante por McCann tenía una mancha visible en el ojo derecho, un rasgo clave para su identificación.

Además, Epstein tenía propiedades y contactos en Europa, incluyendo Portugal. Documentos desclasificados mencionan que Epstein y Maxwell viajaron a Europa en fechas cercanas a la desaparición, y un testigo afirmó que Epstein habría dicho en una cena que conocía a la niña. Sin embargo, no existe evidencia concreta ni acusación formal que los vincule directamente con el secuestro o el caso. Maxwell nunca fue interrogada oficialmente por este asunto, y su defensa siempre negó cualquier relación.