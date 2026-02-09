Rusia fue en ayuda de Cuba que se quedó sin combustibles para sus aviones por el bloqueo de Trump

Frente al riesgo de que Cuba se quede sin combustible para aviones, desde Rusia salieron a respaldar a la isla y aprovecharon la oportunidad para apuntar contra Estados Unidos y su presidente Donald Trump, asegurando que desde el país norteamericano están implementando "medidas asfixiantes".

"La situación en Cuba es realmente crítica. Tanto por canales diplomáticos como por otras vías, mantenemos intensos contactos con los amigos cubanos", expresó en diálogo con la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, y aseveró: "Estas medidas sofocantes por parte de Estados Unidos realmente generan grandes dificultades para el país".

Cuba le comunicó a las aerolíneas que a partir del martes a la medianoche se queda sin combustible para aviones

En medio de la crisis energética en Cuba, desde donde confirmaron que el suministro de combustible para aviones se suspenderá durante un mes, las autoridades de Moscú y La Habana indicaron que se encuentran analizando "posibles vías para solucionar estos problemas, o al menos, paliarlos".

Desde el servicio de prensa de la Unión de la Industria Turística Rusa indicaron este lunes que actualmente en la isla hay alrededor de 4.000 turistas rusos e informaron que se encuentran trabajando sobre alternativas para evacuarlos y evitar que se queden varados como consecuencia por la cancelación de vuelos.

Si bien hasta el momento todos los vuelos previstos en Cuba se encuentran funcionando con normalidad, durante el fin de semana el Gobierno de la isla advirtió a las aerolíneas internacionales que a partir de este lunes se cortaría el suministro de combustible de aviación como consecuencia del bloqueo implementado por Estados Unidos.

Mediante un aviso a los aviadores, conocido como NOTAM, las autoridades cubanas le informaron a los pilotos y controladores que el faltante de combustible afectará a todos los aeropuertos internacionales de la isla y que la notificación rige desde el 10 de febrero y hasta el 11 de marzo.

Fue el pasado 29 de enero cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden presidencial en la que amenazaba con aplicar aranceles a aquellos países que le suministren petróleo a Cuba, argumentando que la isla dirigida por Miguel Díaz-Canel es un peligro para la seguridad nacional de su país.

Desde su lugar, Rusia se encuentra buscando soluciones junto a las autoridades de Cuba para intentar reducir el impacto de la crisis aeroportuaria y alcanzar el retorno de los turistas rusos en medio de las tensiones por las medidas de Estados Unidos.

AS/fl