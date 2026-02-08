De cine: los 'James Bond' de Putin atraparon, en Dubai, al presunto sicario de un general ruso

La realidad a veces replica las escenas de películas con 'agentes secretos' cumpliendo toda clase de misiones de extremo peligro. Así Rusia anunció este domingo que "ya capturó y trajo desde Dubai" al presunto sicario, que ya vinculan a Ucrania, que le habría disparado esta semana al alto jefe militar Vladimir Alexéyev, días pasados cuando llegaba a su casa en Moscú.

El ataque fue en la escalera que llevaba al departamento del general ruso, el sicario esperó su llegada, le disparó en varias ocasiones y escapó seguramente convencido de que lo había asesinado. Llevada pesados abrigos y capucha , por lo que el rastreo posterior de sus pasos fue complicado: en el invierno de Moscú, con calles tapadas de nieve, la población entera lleva ese tipo de capuchas y pasamontañas.

El sitio RT, habitual vocero de la realidad rusa, publicó videos de cuando el presunto sicario era traído de regreso a Moscú. Previo a su seguro y penoso destino siberiano ya habría confesado que atacó a Alexéyev "por encargo de Ucrania". En el video se lo ve bajar, con cara blureada, rodeado de varios agentes rusos:

Todo el operativo hasta Dubai para identificarlo fue digno de una película, el rastreo en medio de millones de personas y luego el destino en Emiratos Arabes. El servicio secreto ruso, la versión 'James Bonds' del Kremlin de Vladimir Putin, fue uniendo pistas de cada lugar que recorrió el presunto sicario, vía cámaras callejeras y hasta satélites, hasta reconocerlo finalmente en un aeropuerto, cuando huía de Rusia rumbo a Dubai, en Emiratos Arabes.

Alexéyev, que sigue grave, ocupaba al momento del ataque el rol de jefe adjunto de servicio de inteligencia militar ruso, nada menos. El Kremlin afirma que el ataque se debió al intento ucraniano de impedir que avances las negociaciones de paz que en esos días se estaban llevando a cabo en Turquía.

El general Vladimir Alexéyev sobrevivió al ataque a balazos en Moscu. Tiene amplio legajo de servicio al Kremlin.

Según el Servicio Secreto del Kremlin, el sicario "es un ruso nacido en 1960, que había llegado a Moscú en diciembre pasado". En las imágenes que difundio RT se ve a un sujeto que, en medio de una calle se agacha para ocultar algo en las montañas de nieve circundantes, lo que después se muestra como la pistola con silenciador utilizada para balear a Alexéyev.

Desde ahí el sujeto eslabona varios medios de trasnporte y lugares en procura de evitar el seguro rastreo, logra salir del país pero en Dubai no pudo evitar el largo brazo de los hombres de Putin:

Según se explicó, uno de los cómplices del ataque logró huir a Ucrania. El general Alexéyev, de 64 años, arrastra sanciones de Occidente por su presunta responsabilidad en ciberataques en varias partes del mundo, que se atribuyen a grupos de hackers rusos. No solo eso, también lo acusan de ser el militar que planeó el ataque con un agente neurotóxico contra un desertor ruso, Serguéi Skripal, en Reino Unido, en 2018.

"El espía del bolso Louis Vuitton"

Excoronel ruso, Skripal fue encontrado inconsciente en un centro comercial junto a una mujer. El Kremlin lo había condenado a prisión por el Kremlin por entregar a los servicios secretos británicos (MI6) información confidencial sobre agentes rusos encubiertos en Europa. Llegó al Reino Unido en un intercambio de espías entre Londres y Moscú, pero Putin no perdona y sus agentes lo atacaron en el Reino Unido, pero logró sobrevivir. Un portavoz ruso lo comparó entonces con el coronel Oleg Penkovsky, otro célebre espía que ejecutado por la Unión Soviética en 1963 por proporcionar secretos a Occidente

Volviendo a Alexéyev también estuvo ligado a la inteligencia rusa en Siria, cuando el Kremlin sostenía a la dinastía de Bashar al Asad tanto en la feroz represión a opositores como en la guerra con yihadistas.

Fue el canciller ruso, Serguéi Lavrov, habitual portavoz de Putin, el que acusó a Kiev por el ataque a Alexéyev. En los últimos meses, Rusia y los territorios ucranianos bajo su control han sido escenario de varios asesinatos de altos jefes militares políticos locales, algunos de los cuales han sido reivindicados por Kiev. No todos, pero en general el Kremlin los adjudica a operaciones secretas de la inteligecia ucraniana.

La bomba bajo el auto de Darya

El atentado más recordado, por lo impactante, fue en 2022 el asesinato de la joven Darya Dugina, hija de Aleksandr Dugin, uno de los ideológos del gobierno de Vladimir Putin. Ella no era el objetivo de los comandos ucranianos, pero había asistido a una fiesta con su padre y su destino se decidió fatalmente cuando, culminada una actividad cultural a la que ambos habían asistido, Darya usó el auto de su padre para regresar a Moscú. Ese vehiculo tenía colocada una carga explosiva que lo hizo volar por los aires, los ucranianos querían matar a Dugin y la que tuvo una muerte atroz fue su hija. Dramáticos sucesos de guerra.

Aleksandr Dugin junto a su hija Darya Dugina (FOTO: X)

